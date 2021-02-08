Либералы продолжают глумиться над Зоей Космодемьянской

08.02.2021, Москва, Елена Острякова

Либеральный политолог Станислав Белковский решил вступиться за своего коллегу с радиостанции «Эхо Москвы» Александра Невзорова, который попал в скандал после своих оскорбительных высказываний в адрес героини Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской.

Белковский посчитал своим долгом также оскорбить память Космодемьянской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зоя Космодемьянская, собственно, выполняла приказ по уничтожению русских деревень, за что была выдана жителями этих деревень немцам и героически казнена. Ясно, что Иосиф Виссарионович Сталин очень опасался, что население на оккупированных территориях посчитает гитлеровский режим лучше большевистского и полностью предаст дело построения коммунизма, для чего были известные основания. Отсюда и соответствующая тактика «выжженной земли» по отношению к собственному народу, которая, впрочем, присуща нашему государству на протяжении многих столетий его существования», – рассуждает Белковский.

Он считает, что обращение Российского военно-исторического общества (РВИО) в Генпрокуратуру РФ сделает «великого Невзорова» новым лидером оппозиции, и вообще, весь скандал связан с желанием раскрутить фильм «Зоя», который, по мнению либералов, провалился в прокате.

«Российское военно-историческое общество упустило вполне реальный шанс раскрутить «Зою» в международном масштабе. Нужно было назначить на главную роль чернокожую актрису. А поскольку это явно вызвало бы неприятие определенной консервативной части аудитории, то надо было выбрать актрису чернокожую, но фактически белую — формально чернокожую, фактически белую.

Такая актриса в нашем распоряжении есть. Это герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга принца Гарри, которая считается афроамериканкой, будучи, на мой взгляд, достаточно белой. Заодно это вообще позволило бы вовлечь в орбиту российского влияния принца Гарри, отринутую королевской семьей Великобритании ее часть, и впоследствии использовать и принца Гарри, и Меган Маркл в качестве пропагандистов и лоббистов российской вакцины от covid-19 — например, «Спутник-V», – паясничал Белковский.

Сам Невзоров также прокомментировал позицию РВИО, вновь повторив, что Космодемьянская была «фанатичкой, которая во имя преступного приказа Сталина обрекала на смерть несчастных русских крестьян».

«У меня есть право высказывать свое мнение, право сомневаться во всем, в том числе в героичности их героев. Этого права пока законодательно у меня никто не отнимал. Ни о каком нацизме там речь не шла. Какая разница, кто враги: марсиане, французы, японцы? Там не было речи об этом, там была речь об оценке богов», – вновь провоцировал Невзоров.

Отметим, что фигура Космодемьянской давно не дает покоя российским либералам. В 2016 году художник Андрей Бильжо утверждал, что Зоя была умопомешанной. В прошлом году сайт The Village представил музей Космодемьянской в подмосковном селе Петрищево «идеальное общественное пространство для прогулок с семьей и создания качественных фотографий для инстаграма». Действительно, многие модные дома устраивали на ступенях музея фотосессии моделей, порой, в весьма неоднозначных позах и одеяниях.