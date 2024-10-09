Либералы путают следы: Атака БПЛА из Финляндии была «гражданской инициативой»

Елена Острякова.  
09.10.2024 11:35
  (Мск) , Москва
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Дзен, Диверсии, НАТО, Россия


Недавняя атака БПЛА на российские аэродромы стратегической авиации якобы могла осуществляться из Финляндии без ведома погранслужб этой страны.

Об этом либеральный военный эксперт Валерий Ширяев заявил в интервью ютуб-каналу «Медиа из России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Недавняя атака БПЛА на российские аэродромы стратегической авиации якобы могла осуществляться из Финляндии без...

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«Могут ли они взлетать со стороны Балтийского моря, из Прибалтики и Финляндии? Запросто. Там практически отсутствует ПВО современная вообще. Если их слабые местные гражданские радиолокаторы и прочухают какой-то самолетик, который летит в Россию через бесконечную тайгу, которая является главной частью российско-финской границы, они сделать ничего не смогут. Они будут до конца сомневаться, видели ли они что-нибудь», – сказал Ширяев.

При этом либерал всячески настаивает на том, что правительства натовских стран к атаке абсолютно непричастны.

«Это могла было быть сделано только в рамках «гражданской инициативы». То есть какие-то энтузиасты собрались и запустили. Это невозможно сделать на уровне союзнических контактов между Финляндией и Украиной или Эстонией», – сказал Ширяев.

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