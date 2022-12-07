Либералы решили, что на Западе можно безнаказанно трепаться, как в России – Прилепин

Все скандальные ситуации, в которые попадают покинувшие РФ разного рода деятели либерального толка, происходят исключительно потому, что эти разбалованные российской демократией люди оказались не готовы к реалиям Запада.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский писатель Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему эти наши беженцы, понауехавшие – вляпываются в разнообразные ситуации? Потому что (я не иронизирую) они реально испорчены уровнем российской демократии, совершенно запредельным, беспрецедентным. Они настолько привыкли трепать языком, невзирая ни на что, здесь, у нас. Этого не было никогда ни в Германии, ни в Чехии, нигде, тем более в Великобритании, в США. Там всё всегда было застроено на 200%. Ещё во времена, когда была Югославия, когда её делили-пилили. За любое лишнее, поперечное слово, кто-нибудь там рискнул заступиться за сербов – всё, если ты там музыкант, артист, кто угодно. Ты должен быть, как минимум, суперзвездой, типа Оливера Стоуна или парня из Pink Floyd – и то тебя выпихивают в маргинальную сферу. В России этого реально никто не понимал. Поэтому эти ребята туда выезжают, они за «метлой» не следят и тут же попадают в эти ситуации», – отметил писатель.

При этом, подчеркнул Прилепин, в отличие от вышеупомянутых звёзд, российские деятели на Западе никому по сути не нужны.

«Диссиду (диссидентов – ред.) нашу хорошую-плохую, правую-левую, либеральную – в советские времена там кормили, содержали, платили за это бабки, «Радио свобода» и т.д. Понятно, что были специальные проекты под наших музыкантов, под наших писателей. Почему сейчас их перестают кормить, почему сливают самым активным образом? Они туда выдвинулись, и никого из них звездой там не делают. Они там ни для чего им не нужны, они сами с этим справляются. Они неконкурентные на этом поле. Они прекрасно понимают, что уровень поддержки всей этой либерально-западной белиберды в России, он нулевой», – констатировал Прилепин.