Либералы шокированы отказом Ефремова от антипутинской риторики

06.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Адвокат российского актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в пьяном виде, Эльман Пашаев нарочно ведёт стратегию «белого шума», добиваясь того, чтобы все вокруг окончательно перестали понимать происходящее.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю не так мало, но вместе с тем говорить буду меньше, чем знаю, потому что боюсь навредить Михаилу Олеговичу, с которым мы хоть и не друзья, но всё же я неплохо знаком и я хотел бы, чтоб он с минимальными потерями вышел из этой драматической ситуации.

Насколько я понимаю адвоката Эльмана Пашаева, который делает эти заявления, нарекомендовали там некоторые влиятельные друзья Михаила Ефремова, которые считают, что есть способы разрулить это дело как-то под столом. Заявления ведь делал адвокат, сам Ефремов их не делал, он может сказать в любой момент, что ничего подобного, адвокат не владеет русским языком и неверно сформулировал, и мне кажется, отчасти расчёт на это и делается, что любое заявление может быть по этой причине дезавуировано, что адвокат плохо по-русски говорит», – заявил Белковский.

«К сожалению, некоторые заявления выглядят достаточно анекдотично, потому что утверждение, что Ефремов не имеет отношения к оппозиции, идёт ему в минус, потому что это не политическое дело – рвать на себе волосы и кричать, что я не противник Владимира Путина – это портить себе репутацию, как и заявления о том, что он мог не быть за рулём этой машины. Это очень странно звучит.

Поэтому адвокат уже начал говорить, что он и этого не говорил. То есть он часто меняет показания, и мне кажется, от создания этого белого шума, которым занимается Эльман Пашаев – это отдельная самостоятельная стратегия ведения этого дела, чтобы все окончательно перестали понимать, что происходит», – предположил либерал.

Ранее Пашаев заявил, что к нему обращаются за комментариями украинские журналисты, которые считают дело Ефремова «политическим.

«Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили», – сказал защитник «Московскому комсомольцу».

«Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина», – процитировал Пашаев Ефремова.

Также юрист прокомментировал выступление Ефремова в антипутинском проекте «Гражданин поэт».

«Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа», – привел слова актера Пашаев.