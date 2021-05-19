Либералы увидели хитрый ход в отказе США от санкций против «СП-2»

19.05.2021, Москва, Елена Острякова

Администрация Байдена намерена отказаться от санкций против оператора «Северного потока-2» компании Nord Stream 2 AG.

Об этом написало американское издание Axios со ссылкой на два информированных источника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Axios – это действительно очень информированное СМИ. При Байдене во всяком случае все их инсайды подтверждаются. Видимо они достаточно близки», – отмечает в эфире youtube-канала «Капитал» украинский политолог Дмитрий Джангиров.

Он считает, что судя по ситуации на европейском газовом рынке, эта информация известна серьезным инсайдерам уже на протяжении нескольких недель. Крупные европейские компании не спешат закупать газ, чтобы заполнить газохранилища, а «Газпром» не увеличивает объемы поставок в Европу и не бронирует дополнительные мощности в рамках ГТС Украины.

«Крупные европейские трейдеры ждут дешевого газа в конце года – от одной из веток «Северного потока-2». С этим связана такая политика на рынке газа. У меня есть впечатление, что присутствуют элементы картельного сговора между «Газпромом» и его основными партнерами. Сейчас они реализуют дорогой газ, а дешевым закупятся ближе к зиме. Их расчет на газ, который в последнем квартале поступит от «Северного потока-2», – сказал Джангиров.

При этом либеральные комментаторы в России продолжают верить, что отказ от санкций – часть хитрого плана США, направленный на остановку «Северного потока-2».

«Новейшая логика США-санкций против «Северного потока-2» ясна: торпедировать проект, не поссорившись с Германией. Берлин должен сам, а не под давлением Вашингтона отказаться от этого газопровода. Что и произойдёт, если в конце сентября 2021 федеральным канцлером станет представителька «зелёных» Анналена Бербок. Так что надо лишь затянуть / задержать процесс завершения строительства», – написал в своем телеграм-канале политолог Станислав Белковский.

«Вбросы через Axios и Politico означают, что американцы решили заняться гринмейлом против «Северного потока-2». Сначала, отдавив ноги «Газпрому» и Германии, войти в состав акционеров Nord Stream 2 AG. А далее всячески блокировать проект изнутри на правах миноритариев. Интересно, понимают ли в Кремле всю цветущую сложность этой ситуации», – написал политолог Максим Жаров.