29.12.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Москва, Россия, Экономика
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Либералы в Москве вышли на пикеты в поддержку Зубкова

В Москве на ВДНХ прошла серия одиночных пикетов в поддержку крымского бизнесмена Олега Зубкова, владельца парка-львов «Тайган» и зоопарка «Сказка».

Участники развернули плакаты в поддержку коммерсанта, по стилистике напоминающие кампанию в поддержку журналиста либерального издания «Медуза» Ивана Голунова.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», протестующие уверяли, что крымские власти, с которыми у Зубкова затянувшийся конфликт, якобы, хотят захватить его собственность.

«То, что там идет рейдерский захват, это видно невооруженным глазом», –  заявила одна из пикетчиц.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал Зубкова «проукраинским персонажем».

«ПолитНавигатор» писал, что у Зубкова затянувшийся конфликт с крымской властью – его обвиняют в сокрытии налогов,  нецелевом использовании земли, ненадлежащем обращении с животными.

Ранее Зубков заявил о том, что крымский парк львов «Тайган» и ялтинский зоопарк «Сказка» появились лишь благодаря тому, что в свое время полуостров входил в состав Украины. В эфире меджлисовского телеканала ATR заявил, что скучает «за Украиной» и считает годовщину референдума о воссоединении Крыма с Россией «грустной датой».

В украинский период Зубков активно поддерживал лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, назвав в ее честь белую тигрицу «Тигрюлю».

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