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18.03.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Д.Б., Крым, Москва, Россия, Украина
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Либералы в Москве вышли в поддержку позиции бандеровцев

Российские либералы в Москве в минувшие выходные вышли на одиночные пикеты, оспаривая территориальную целостность РФ, – развернув плакаты в поддержку позиции официального Киева об украинском статусе Крыма.

Сегодня либералы Москвы и Питера также намерены провести акции в поддержку меджлисовцев.

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