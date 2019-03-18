Либералы в Москве вышли в поддержку позиции бандеровцев

18.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Российские либералы в Москве в минувшие выходные вышли на одиночные пикеты, оспаривая территориальную целостность РФ, – развернув плакаты в поддержку позиции официального Киева об украинском статусе Крыма.

Сегодня либералы Москвы и Питера также намерены провести акции в поддержку меджлисовцев.

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