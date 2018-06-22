22.06.2018, Симферополь, Владимир Гладков

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Либералы в панике зачищают информационное пространство

Либеральный истеблишмент терпит поражение за поражением и уже не скрывает стремлений перекрыть каналы альтернативной информации.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил политический обозреватель Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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“Вспомним 2016 год, когда они проиграли практически всё: референдум в Нидерландах, Брексит, апофеозом являлись, конечно, выборы президента США. Либеральный истеблишмент не понимает, как это происходит, почему. Вместо того, чтобы анализировать собственные ошибки, разбираться в них (сейчас Сорос пытается что-то в этом смысле сделать), они пытаются переложить вину на кого-то. Разумеется, это Россия.

Россия вмешалась во все выборы, во все референдумы. То есть, прошёл Брексит, читаю британскую прессу, пишут, что это надо же, что Россия не вмешивалась, мы ей совсем неинтересны. Проходит почти год, и они начинают искать, нашли, что Россия всё-таки вмешивалась, даже оказалось, что какая-то российская компания оплатила через Facebook рекламу политического свойства, как-то связанную с Брекситом, на целый доллар. И всё, перехватили ситуацию. Доллар оплатили – и смотрите, здесь Брексит уже происходит», – отметил эксперт.

«То есть, это откровенная паника, царящая в либеральном истеблишменте, в прессе, в головах тех, кто долгие годы спонсировал кампанию против России, даёт о себе знать. Во многом именно этим сейчас объясняется та ситуация, которую мы имеем. То есть, истеблишмент обвиняет Россию во всех своих бедах и ошибках и борется против России, с тем, чтобы эти ошибки более не допускать.

Именно поэтому сейчас идёт жёсткая зачистка информационного пространства, именно поэтому они пытаются ставить препоны RT, именно поэтому они думают, что делать с тем же Facebook и соцсетями, предлагают чуть ли не запретить их вообще, для того чтобы, действительно, каналы альтернативной информации были перекрыты, вот эти бреши, которые были созданы в мире для распространения информации, и пишут об этом прямо и откровенно», – добавил Корнилов.