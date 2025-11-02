Либералы в правительстве с подачи Запада злостно навязывают России мигрантов – депутат Госдумы

Елена Острякова.  
02.11.2025 19:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 851
 
Дзен, Диверсии, Запад, Криминал, Миграция, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Терроризм, экстремизм


Новая российская концепция миграционной политики, как и в ельцинские годы, содержит ссылки на инспирированные Западом международные договоры.

Об этом депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил в интервью журналисту Павлу Иванову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новая российская концепция миграционной политики, как и в ельцинские годы, содержит ссылки на инспирированные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вот, у нас имеется глобальный договор по миграции, который Россия ратифицировала. В нем главный постулат состоит в том, что мигранты должны обладать всей полнотой прав, которыми обладают коренные граждане страны.

На мой взгляд, наше либеральное правительство остается либеральным, кто бы нам чего ни рассказывал. Уже 30 лет Россию насилуют этой либеральной идеологией. Это либералы-западники. И как Запад определил, что надо завозить-завозить-завозить, они эту идеологию и исполняют», – сказал Матвеев.

Он считает, что либералам из правительства удалось внедрить в общество ложный тезис о том, что российская экономика не выживет без мигрантов.

«В чем особенность этой наглой нахрапистой хуцпы, которой нас пичкает либеральная глобалистская сволочь уже 30 лет… Некоторые вещи нам преподносятся как аксиома – и не дают возможности поставить их под сомнение. А когда ты согласился с какими-то основополагающими вещами, дальше игра проиграна», – сказал Матеев.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить