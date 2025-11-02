Либералы в правительстве с подачи Запада злостно навязывают России мигрантов – депутат Госдумы
Новая российская концепция миграционной политики, как и в ельцинские годы, содержит ссылки на инспирированные Западом международные договоры.
Об этом депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил в интервью журналисту Павлу Иванову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вот, у нас имеется глобальный договор по миграции, который Россия ратифицировала. В нем главный постулат состоит в том, что мигранты должны обладать всей полнотой прав, которыми обладают коренные граждане страны.
На мой взгляд, наше либеральное правительство остается либеральным, кто бы нам чего ни рассказывал. Уже 30 лет Россию насилуют этой либеральной идеологией. Это либералы-западники. И как Запад определил, что надо завозить-завозить-завозить, они эту идеологию и исполняют», – сказал Матвеев.
Он считает, что либералам из правительства удалось внедрить в общество ложный тезис о том, что российская экономика не выживет без мигрантов.
«В чем особенность этой наглой нахрапистой хуцпы, которой нас пичкает либеральная глобалистская сволочь уже 30 лет… Некоторые вещи нам преподносятся как аксиома – и не дают возможности поставить их под сомнение. А когда ты согласился с какими-то основополагающими вещами, дальше игра проиграна», – сказал Матеев.
