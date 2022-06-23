Либералы в унынии: СВО и поддержка Донбасса сплотили россиян всех национальностей

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Новости Украины

Вопреки ожиданиям Запада и российских либералов, спецоперация и последовавшие вместе с ней события – не только не оттолкнули россиян от руководства страны, но и сплотили национальные республики РФ, на которые враждебная заграница делала совсем другие ставки.

Об этом говорили участники в рамках «круглого стола» Экспертного института социальных исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политолог Борис Межуев провел аналогию между обстановкой в РФ до начала СВО и ситуацией, которая наблюдается сегодня. По его словам, официальная военная поддержка Донбасса и признание ЛДНР стали одними из ключевых факторов народного единения в России.

«Нужно выделить несколько факторов поддержки (правительства РФ – ред.): первый фактор – ощущение сплочения российского общества в условиях санкционной войны со стороны Запада по отношению к России. Это чувство «островитянства», о котором сейчас очень много говорят, или крепости Россия, или острова Россия – сплоченности страны в условиях консолидации против нее значительной части мира. Оно, мне кажется, было довольно давно у жителей РФ, не явление последнего времени. Но все время было странное ощущение, что существует определенная политическая элита в России, которая не вполне вписывается в это мироощущение. Она глобальная, в большей степени, нацелена на интергацию на Запад», – рассуждал он. «И вот, возникает ощущение, что российская власть в настоящий момент на стороне народа, большей части россиян, а не на стороне глобального мира. И слово «Донбасс» – было паролем, символом той части населения, той части Русского мира, которая была брошена. Которая была оставлена, и интересы которой были ущемлены во имя надежды на интеграцию в этот (западный – ред.) мир. Теперь же эти надежды оставлены, власть повернулась лицом к Донбассу. Все психологические проблемы, которые возникали у людей в отношении власти, ушли», – добавил Межуев.

Эксперт подчеркнул, что стремления либерально-радикальных лиц, поддерживающих враждебную риторику Вашингтона, погрузить РФ в экономический коллапс 1990-х гг. – не увенчались должным успехом.

«Важный фактор – экономическая ситуация. Очень многие эксперты ожидали, что военная операция и санкционная война будут достаточно жесткими, непростыми. Надежда на то, что это завершится какими-то символическими действиями, быстро развеялась, но казалось, что она приведет к серьезному снижению уровня жизни населения. Все говорили о падении рубля и так далее, по типу катастрофы 90-х годов, о дефолте. И вдруг оказалось, что ничего не происходит, никакого серьезного урона уровню жизни нет. Экономическая команда нашего правительства и всей нашей власти так подготовилась к ситуации, что несмотря на серьезнейший катаклизм, за эти три месяца такого прям урона люди не почувствовали», – отметил политолог.

В свою очередь, политический эксперт Александр Рудаков подтвердил, что СВО объединила в целом население национальных республик РФ.

«Если взять какие-то публичные, общественные выражения этой поддержки, какие-то акции, какие-то мероприятия, количество баннерной рекламы, личные, частные инициативы известных людей, признанных в обществе, то можем констатировать, что в наших национальных республиках – Татарстан, Башкирия, республики Кавказа – эта активность даже выше, чем в целом по стране. Эта активность проявляется на многих уровнях, в том числе, на уровне гуманитарных сред. Обсуждение происходящих событий в Казани, Уфе, Махачкале идет под знаком очень большой поддержки России, независимо от внешнеполитического курса, СВО, что является неожиданностью для тех, кто хотел бы разжечь националистические настроения. Телеграм-каналы, либеральные ресурсы наполнены причитаниями, печальными размышлениями. Видно их разочарование, видно, насколько они разочарованы и потрясены происходящим, потому что все разворачивается не так, как они думали, как им бы хотелось», – рассказал эксперт.