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США победят Россию, только если будут в отношении Украины действовать, как поддерживающий Ханой СССР во время Вьетнамской войны.

Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил сбежавший Германию бывший российский оппозиционер Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне эта война напоминает вьетнамскую, с той только разницей, что в роли Советского Союза выступает Америка, а в роли Америки выступает Россия. Если исходить из того, что война идёт 10 лет, то первоначально Россия создала некие марионеточные режимы на Украине, и уже в 2022 году, признав эти режимы, под предлогом их защиты ввела свои войска и начала наступление на Киев. Во Вьетнаме тоже существовало два государства, два правительства, одно в Ханое, другое в Сайгоне, и одно другое называло марионеточным. Я и кто постарше помнят, как в Москве назывался сайгонский режим – марионеточный американский режим в Сайгоне, южновьетнамские марионетки. И в поддержку этого марионеточного режима американцы высадились во Вьетнаме и начали наступление на Ханой. Чем оно закончилось, мы все знаем», – сказал Кох.

Он подвёл итог, что победит тот, у кого больше мотивациии и причин воевать.

«Аналогии сами собой напрашиваются, и вопрос, кто победил в этой войне – и кто проиграл. Проиграла, конечно, Америка, они это сами признают. Там антивоенное движение началось, люди отказывались идти на войну, дайте миру шанс, марш на Вашингтон и так далее. В результате был вывод войск и ханойский режим оккупировал Сайгон, оттуда было позорное бегство – так же, как из Афганистана в своё время Байден убегал. Победит в этой войне, так же, как во вьетнамской, тот, кто будет твёрдо стоять на своём. У которого будет больше мотиваций и причин воевать. Китайцы с Советским Союзом продолжали поддерживать Вьетнам, вьетнамцы продолжали сражаться, и эти все метания Америки в конечном итоге кончились поражением», – сказал либерал.

Сооснователя мероприятия, беглого иноагента и русофоба, бывшего шахматиста Гарри Каспарова взбесило такое сравнение, ставящее под сомнение непогрешность американских хозяев.

«Война во Вьетнаме была абсолютно другой! Мы что серьёзно хотим сравнивать правительство в Сайгоне с ОРДЛОм? С этими жалкими марионетками? Там было законное правительство! Страна была разделена на две части после окончания французской оккупации, они могли существовать, как Северная и Южная Корея, но, к сожалению, [у американцев не хватило] политической воли спасти Южный Вьетнам от агрессии, которую развязал Северный Вьетнам при поддержке СССР и Китая», – истерил Каспаров.