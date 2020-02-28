28.02.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Москва, Политика, Политические убийства, Россия
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Либералы возложили цветы к месту гибели Немцова и готовят марш в Москве


Либералы и представители западных посольств несли вечером в четверг цветы к месту гибели оппозиционного политика Бориса Немцова, который был застрелен пять лет назад на Большом Москворецком мосту.

На мосту раздавали значки с фотографией Немцова, кофе и пирожные.

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Вожди оппозиционеров подавленными не выглядели – они с улыбкой приветствовали друг друга, обсуждая планы на субботу, когда в Москве запланирован марш противников власти, приуроченный к пятилетию убийства Немцова.

Напомним, что сам Немцов проводил шествия под лозунгом мира с бандеровской Украиной, фактически поддерживая захвативший власть в Киеве режим и обвиняя руководство России в «развязывании войны».

Немцов был застрелен в ночь на 28-е февраля в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. Пятеро исполнителей его убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет. Интересно, что в момент убийства рядом с ним находилась гражданка Украины Анна Дурицкая.

В СМИ появлялась информация о том, что Дурицкая перебралась в Киев, где спустя несколько месяцев после убийства Немцова купила две квартиры. Украинские СМИ связывали Дурицкую с работой  на СБУ или на националистов.

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