Либералы врут: Как дурят Россию майданщики

10.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Агитация московских либералов за участие в несанкционированных акциях протеста является топорной пропагандой, главные тезисы которые легко опровергнуть человеку, знающему историю России.

Об этом в своем блоге пишет известный публицист Дмитрий Ольшанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возмущенная молодежь вышла на улицы! Вы проиграете, потому что за молодежью будущее!».

Нет, это не так.

Будущее не за молодежью, а за теми людьми, в которых эта молодежь превратится со временем, пройдя сквозь строй взросления, ошибок и разочарований. И прежними эти люди не будут.

«Главное не лидеры и не идеология, главное это сама возможность свободных выборов!»

Нет, это не так.

Свободные выборы менее важны, чем сохранение мира, живых людей, их безопасности, имущества и единого государства. На свободных выборах 1991 года был избран человек, приведший страну к национальной катастрофе, и если бы можно было этого избежать, следовало бы обойтись без таких выборов.

«Люди вышли, чтобы бороться за свои права, свое достоинство – и позорно не поддерживать их в этом»

Нет, это не так.

Позорно поддерживать кого попало и в чем попало. Люди вышли, чтобы бороться именно что за свои права – права либеральных политиков из аппер-мидл класса, космополитической интеллигенции и мажорной части московского студенчества, а наши права, и уж тем более права находящихся под внешней угрозой Крыма и Донбасса их волнуют не больше, чем дохлая кошка на дороге.

«Чиновники заврались, они воры, коррупционеры и лицемеры, и мы должны любой ценой сменить их!»

Нет, это не так.

Чиновники, несомненно, жулики и проходимцы, но молодые политики, которые с самого начала своей бурной деятельности тщательно скрывают источники своего финансирования – плохая замена действующей власти. Разумнее подождать, пока у нынешних коррупционеров появятся честные оппоненты, а не молодые копии.

«Вы против свободы, за полицейский произвол, за вечное правление Путина?»

Нет, это не так.

Мы за свободу разных людей желать самого разного – и, чтобы их столкновение не приводило к репрессиям или войне, как кое-где по соседству, нужны мирные согласованные площадки для выражения своей точки зрения. Тогда вместо произвола и вечного правления вдруг образуется естественная поколенческая смена власти в середине 2020-х годов.

«Причем тут революция, Путин, Крым, Донбасс, ведь это же выборы в Мосгордуму, мы выбираем городской парламент и возмущены махинациями с допуском».

Нет, это не так.

В 2018 году Навальный не был допущен к выборам президента, хотя вел предвыборную кампанию – и никого это почему-то не возмутило. Несколькими годами ранее Яшин и прочие нынешние «московские политики» пытались представить себя местными депутатами от Костромской области – они тогда еще не знали, что их интересует только Москва. На самом деле, конечно, имеет место общая борьба за власть в стране.

Просто деревянный Собянин, как и до него Медведев, оказался в этой борьбе слабым звеном, а самоотвод кандидата Федермессер и освобождение Голунова стали двумя локальными победами, которые воодушевили протестное сообщество. Не будь их – не было бы и ярости из-за подписей.

«Что же это за слабые полицейские, которых так волнуют бумажные стаканчики, летящие в их сторону»

Нет, это не так.

Полицейские у нас – обычные мужики, и уж всяко гуманнее того ОМОНа, которые избивал коммунистические митинги начала девяностых. Но очень закономерно, что полицейских – не от хорошей жизни пошедших на эту тяжелую работу – злят истеричные инфантилы, с которыми им приходится иметь дело в Москве. Полицейские справедливо считают, что те с жиру бесятся. А если кто слишком интеллигентен, чтобы в это поверить – рекомендую обратиться к прекрасному стихотворению кинорежиссера Пазолини о полиции и бунтующих студентах, которое легко найти в гугле.

«Власть испугалась, она боится протеста, поэтому оцепляет наши улицы и бульвары».

Нет, это не так.

Власть не боится интеллигентов, мажоров и инфантилов. Но она действительно боится дать сигнал всем остальным игрокам в политику внутри и вовне своей системы, что любое прежде неразрешенное действие – может быть явочным порядком разрешено. Потому что хорошо знает: получив этот сигнал, на сцену явятся совсем другие люди. И это разумно с ее стороны – опасаться таких сигналов. Разумно это и для всех нас.

«Вы архаика, вы вчерашний день, современный мир живет по-другому, и вам от этого не уйти!»

Современный мир живет таким образом, что жители депрессивных британских индустриальных городков переголосовали Лондон во время Брекзита, рабочие Пенсильвании и Мичигана избрали Трампа вопреки хотелкам Нью-Йорка и Сан-Франциско, а в Италии у власти находится самое правое правительство со времен страшно сказать кого. Напомню и о том, что непосредственным результатом волнений 1968 года стало избрание правых политиков Никсона и Помпиду. История не линейна, и светлое будущее веганов и трансгендеров когда-то и где-то случается, но совсем не так однозначно и повсеместно, как об этом принято трубить.

Не верьте пропаганде, милые», – призывает Ольшанский.