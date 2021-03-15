Либералы встревожены: Магия «Крымнаша» закончилось, а Путин по-прежнему на коне

15.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В России ушла эйфория по поводу возвращения Крыма – большинство населения все так же поддерживает его возвращение, но занято уже совсем другими проблемами. При этом, рейтинг президента Владимира Путина, взлетевший после возвращения полуострова, сегодня снизился, однако даже таким показателям все еще могут позавидовать многие европейские политики.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил российский либеральный политолог Дмитрий Орешкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские обыватели, если их спросить в лоб: «Вы за «Крым-наш»?, то они ответят: «Да, за», «мы радуемся, то Крым – наш».

Но сама по себе эта тема, во-первых, уже пережила всплеск – в свое время было 88,86% людей, которые поддерживали эти действия Путина, но сейчас их делается меньше. Но так, простой вопрос: «Вы не раскаиваетесь в присоединении Крыма?» – скорее всего, в большинстве случаев даст ответ: «Нет, мы не хотим возвращать Крым».

Но эта же штуковина уже перестает радовать, это уже забыто, это уже проехано (так в оригинале у гостя Киселева, – ред.). Людей волнуют другие проблемы: безработица, безденежье, инфляция – вот такие вот вещи.

Маленькая победоносная война сыграла свою роль, и рейтинг Путина взлетел, но с 14-го года он постепенно вниз-вниз-вниз, хотя по-прежнему еще достаточно высок точно также, как мы говорили и про деньги.

Да, тяжело, да, дорого, но спины не ломает, и рейтинг у Путина пока еще вполне такой, что многие европейские начальники могли бы позавидовать», – заявил Орешкин.