Либералы выпустили пасквиль на историю Великой Отечественной войны

24.10.2019, Москва, Михаил Рябов

Издающийся главредом либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым «исторический» журнал «Дилентант» вышел с карикатурой на обложке, где в образе жениха и невесты запечатлены Адольф Гитлер и Иосиф Сталин – что ложится в продвигаемую Западом концепцию о якобы одинаковой вине нацистской Германии и СССР за развязывание Второй мировой войны.

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«Ну что, наши «заклятые друзья» начали готовиться к юбилею Победы? Сейчас начнутся разговоры о том, что, возможно надо было сдать Ленинград, как сдали Париж, что войну мы сами начали, что на самом деле не мы победили, а немцы проиграли и американцы помогли, что без американской помощи мы вообще бы проиграли, и т.д. Ну и новенькое что-нибудь выдумают», – возмущается Александр Казаков, экс-советник главы ДНР.

По его мнению, одной из возможных мер противодействия антироссийской пропаганде является принятие нового закона.

«Как на Западе: законодательный запрет сомневаться. Например, выразил сомнение в том, что был Холокост – штраф/срок. Вот и у нас: выразил сомнение в Победе (или поставил её под сомнение) – штраф/срок. В этом есть резон, потому что рано или поздно этим интеллигентским «заклятым друзьям» начнут ведь по морде давать. Так что и для них лучше, если при помощи законодательного регулирования», – поясняет Казаков.

Интересно, что сам Венедиктов уже сообщил об отказе некоторых магазинов продавать новый выпуск журнала.

«Ребята, не ищите этот номер Дилетанта в магазине «Молодая гвардия». Они нам вернули журнал. Обложка их возмутила. А секретные протоколы не возмущают…. покупайте в других книжных и киосках», – сообщил издатель в своем блоге.