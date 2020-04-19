19.04.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Крым, Провокации, Россия, Украина
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Либералы вышли на пикеты против целостности России и в поддержку террористов




Либералы в Москве и Питере, несмотря на карантин, попытались провести традиционные пикеты в поддержку осужденных за участие в запрещенной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир» в Крыму, а также «украинских узников».

Участники пикетов на этот раз ссылались на угрозу пандемии коронавируса, которой особо подвергаются заключенные СИЗО.

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Пресс-релиз, распространенный одним из организаторов акции либералкой Верой Лаврешиной, до боли напоминает тезисы бандеровской пропаганды:

«Деньги кончились, работы нет. Ярость копится. Похожая картина – и в Москве, и в Казани, и в оккупированном Крыму…  Никакого обмена пленными между Украиной и РФ не происходит. Наши украинские друзья, а также родственники политзеков, которых готовили к обмену на российских боевиков, организовали сейчас флешмоб в интернете – за восстановление диалога с президентом Украины, за освобождение своих близких. Присоединяемся к ним. И всех приглашаем к соучастию. Пора разгружать ГУЛАГ, проводить амнистию, как это происходит во всех цивилизованных странах во время эпидемии коронавируса», – пишет Лаврешина.

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