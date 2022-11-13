Либералы за границей пожирают друг друга – денег на всех не хватает

13.11.2022  12:02 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Либералы, Россия, Украина
Новости Украины

Бежавший в Лондон журналист-иноаагент Олег Кашин полагает, что бывший депутат Госдумы РФ Илья Понамарев и беглый адвокат Марк Фейгин инициировали принятие санкций против него на Украине.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавший в Лондон журналист-иноаагент Олег Кашин полагает, что бывший депутат Госдумы РФ Илья Понамарев...

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«Хоть это указ Зеленского, надо искать большого русского, который меня туда вписал. Я точно знаю, что Фонд борьбы с коррупцией (иноагент, экстремистская организация блогера-уголовника Алексея Навального – ред.) к этому отношения не имеет. Украинцы его не очень любят.

У меня выбор из двух влиятельных русачков, которые имеют доступ. Это либо Илья Понамарев, либо Марк Фейгин, который сделался заметной фигурой на Украине.

Украинцы на своем санкционном сайте вывесили объяснение, почему я – и там ссылка на список форума «Свободная Россия» 2018 года. Это исходник от Гарри Каспарова», – сказал Кашин.

Он уверен, что беглые либералы «протащат по этой тропе Собчак и Венедиктова», потому что внутривидовая борьба в кругах русской эмиграции крайне обострилась.

«Под пленочкой военных новостей идет лютая война за ресурсы, за деньги, за аудиторию, потому что столько медиа русскоязычных, которые образовались в Европе, не нужно. Они не найдут аудитории и денег, чтобы жить.

Среди тех, кто еще на плаву, такая лютая взаимная нелюбовь. Буквально Боливар не вынесет двоих.

Можно догадаться, что атака латвийских властей на телеканал «Дождь» (иноагент – ред.) обусловлена, как и в моем случае, какими-то русскими инициативами. Моя надежда как националиста на то, что, столкнувшись с тем, что для за границы каким бы ты ни был демократом и либералом, ты все равно русский, это приведет к пробуждению русского чувства у тех, кто об этом вчера не думал», – сказал Кашин.

Он уверяет, что украинские санкции его нисколько не волнуют, но он опасается, что решение Украины возьмут на вооружение США и Великобритания.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес Кашина в санкционный список под номером 2153. Санкции введены против него сроком на пять лет. В этом году Кашин также попал в реестр Минюста РФ, который признал его иноагентом, и в список «разжигателей войны», который ведет команда Навального.

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