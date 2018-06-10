10.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Либералы заставили борцов с мусором скорбеть о террористе Сенцове

Около 1,7 тыс человек (по оценкам полиции) собрались сегодня на проспекте Сахарова в Москве на митинг «За свободную Россию без репрессий и произвола», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Собравшиеся держали в руках флаги либеральных партий «Парнас», «Яблоко», «Демократический выбор», однако в основном явку обеспечили активисты «Левого фронта», общественные борцы против программы реновации в Москве, свалок в Подмосковье и за права обманутых дольщиков.

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Но реальные общественники и лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов получили слово только в самом конце митинга, после концерта, когда пошел дождь и либеральная публика разошлась.

До концерта московские правозащитники ругали режим и требовали освободить «политзаключенных» Чаще всего звучало имя украинского «режиссера» Олега Сенцова, осужденного за подготовку теракта в Крыму. Ему же было посвящено большинство плакатов.

Продюсер документального фильма о Сенцове Мария Купринская призналась, что когда попыталась в Москве распространять листовки в защиту «режиссера», то столкнулась с непониманием.

«Пришлось услышать много агрессивных слов про Украину и Америку. Но еще больше было равнодушных. Какие страшные люди – их лица будто слеплены из старого хлеба», – охарактеризовала она сограждан.

Утешили продюсера режиссеры Александр Сокуров и Андрей Звягинцев, которые поддержали ее борьбу. В заключении Купринская пожелала всем «пропагандистам федеральных каналов» «обратиться в прах», который нужно затопить.