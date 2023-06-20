Либералы здорового человека: «Новые люди» идут на выборы в ЛДНР

Елена Острякова.  
20.06.2023 15:52
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Политика, Россия


Партия «Новые люди» примет участие в местных выборах в новых регионах России.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме РФ заявила депутат от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.

Партия «Новые люди» примет участие в местных выборах в новых регионах России. Об этом...

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«Не остаются вне зоны нашего внимания новые территории нашей страны. У нас сформированы региональные отделения в ЛНР и ДНР. Порядка 110 кандидатов в органы законодательной власти разных уровней выдвинуты в ДНР. В ЛНР у нас выдвинуто более 60 кандидатов», – сказала Авксентьева.

«Новые люди» выдвинут своих кандидатов на должности руководителей трех российских регионов: Москвы, Алтая и Красноярского края. Кроме того, примут участие в выборах 17 региональных заксобраний и 11 городских дум.

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