Либерасня пророчит гражданскую войну, вещая по затёртой методичке о «картонной Армате»

09.12.2018, Вильнюс, Владимир Гладков

После смены власти в России возвращающихся либералов-западников будет ждать мощное «путинское» подполье.

Об этом в ходе VI «Форума Свободной России» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пономарёва, нынешняя Россия Владимира Путина не может похвастаться успехами даже в считающейся самой развитой отрасли – ВПК.

«Всё импортозамещение абсолютно фальшиво, они производят танки, которые не ездят, пушки, которые не стреляют, ракеты, которые взрываются. Потому что уровень коррупции составляет уже там не 20-30 процентов, а 80. Это колоссальные деньги, которые разбазариваются», – рассказал беглый депутат.

Пономарёв прочит смену власти в России, однако признаёт, что приход либерального режима в РФ вызовет «апокалиптический сценарий» – гражданскую войну.

«Это осень (режима Путина – ред.), а осенью люди всё по погребам хотят растолкать, и потому будут использовать содержимое этих погребов для того, чтобы с нами бороться, когда власть в стране сменится. Это всё, что сейчас прячется в погреба, превратится в пули и снаряды, которые будут лететь. Я не хочу звучать апокалиптически, но это то, что реально всех нас ожидает», – добавил Пономарёв.