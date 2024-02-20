«Либо мы, либо они»: останавливая поезда, польские фермеры высыпают украинское зерно

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На украинско-польской границе обостряется ситуация: протестующие фермеры заблокировали движение и высыпают зерно, следующее из соседней страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает издание «Польские ведомости».

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«По всей Польше проходят фермерские протесты. Они вывели тракторы и другую сельскохозяйственную технику на улицы многих польских городов. На пограничном переходе в Медыке был организован бурный протест. Протестующие остановили поезда, идущие из Украины. Высыпали зерно из машин», – говорится в материале со ссылкой на Главное управление национальных дорог и автомагистралей.

«В Куявско-Поморском воеводстве съезды и въезды на автомагистраль А1 заблокированы на развязках Коваль, Влоцлавек-Заход и Полноц, Любич, Туржно и Лисево. Национальные дороги также заблокированы во многих точках, в том числе: дк 10, 15, 80 и 91. Дорожные трудности имеются и в Поморском воеводстве: на развязке Жулавский Всход скоростная автомагистраль S7 перекрыта в обоих направлениях. Также ожидаются перебои в движении на DK 55 и DK 90», – уточняет издание.

Украинская дипломатия негодует по этому поводу.

«Мы решительно осуждаем рассыпание украинского зерна протестующими в Медыке. Полиция должна отреагировать решительно и наказать тех, кто нарушает закон. Это также неуважение к труду украинских аграриев в условиях российской агрессии, к себе и другим люядм. Стыд и позор, господа!» – написал в своем микроблоге посол Украины в Польше Василий Зварич.

Протестующие, сообщает Polsat News, рассказали, что были открыты вагоны с кукурузой.

«Мы только что стали свидетелями того, что этот товар к нам продолжает поступать. Нам говорят, что это не так, и наши коллеги вроде бы доказали, что нас здесь кто-то обманывает. Как мы можем с ними конкурировать, когда у них кукуруза стоит 50 злотых за тонну, а у нас 580 злотых , но себестоимость производства здесь совсем другая, чем в Украине», – объяснил один из протестующих.

На место прибыли полиция и железнодорожная охрана, отделив протестующих от железнодорожных путей.

«Мы стоим у стены. Либо мы, либо они. Кто-то наверняка нами заинтересуется. Но нет политической воли для решения наших проблем», – заявил один из фермеров.

По его словам, процедуры, введенные в Польше, неэффективны.

«Мы пломбируем на границе вагоны, которые идут в Германию, отслеживаем их с помощью GPS, и они прибывают туда, остаются в Германии два дня, блокады снимаются, и эти вагоны со всем грузом поступают обратно в Польшу», – добавил мужчина.