Лица чиновников выдали шаткое положение Батьки

06.08.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские чиновники не в восторге от резкого геополитического разворота, который в эти дни публично совершает президент страны Александр Лукашенко. Об этом можно было судить по выражению их лиц во время скандального обращения лидера к парламенту и народу.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Илья Гращенков.

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«Судя по выражению лиц чиновников, перед которыми выступал Лукашенко, они не в восторге от нового курса Беларуси. Свою безопасность и свой бизнес они связывают, прежде всего, с Россией, в отличие от самого Лукашенко, который может позволить себе метание между сразу пятью государствами от Вашингтона до Москвы. Большая часть сидящих в зале чиновников формировались в тесном контакте с российскими элитами, поэтому для них новый поворот Батьки – это серьезный удар по их личным позициям», – сказал Гращенков.

Он не исключает вероятности «дворцового переворота» в Белоруссии.

«Не исключено, что теперь Лукашенко может получить серьезный фронт в собственном правительстве, а при таком подходе и дворцовый переворот не может быть исключён. Поэтому, либо сейчас Лукашенко придётся начать чистить свои ряды, оставив них исключительно прозападных политиков и всех тех, кто не имеет тесных контактов с Москвой. Однако большой вопрос, где их найти в Беларуси, которая все последние годы, тем не менее, формировалась тесной связке с России и даже имела вполне конкретные виды на союзное государство», – сказал Гращенков.