Лицемер и демагог! – В Донецке сразу раскусили Кравчука

09.08.2020, Донецк, Михаил Рябов

Первые шаги Леонида Кравчука на новой должности представителя украинской делегации на переговорах по Донбассу в Минске демонстрируют намерение продолжать деструктивную линию, которой и ранее придерживался официальный Киев.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Уже первые заявления Леонида Кравчука, который недавно возглавил украинскую делегацию на переговорах Контактной группы в Минске, дают понять, что Киев продолжит ту же деструктивную политику затягивания переговорного процесса, попыток ревизии и уклонения от выполнения взятых на себя обязательств.

Выборочный и произвольный подход к трактовке Минских договоренностей, изменение порядка реализации его пунктов и подмена понятий, ротация и введение новых переговорщиков, отсутствие на заседаниях уполномоченных представителей, бесконечные манипуляции и провокации – кажется, за эти шесть лет Украина испробовала все из арсенала политической казуистики.

Так же и Кравчук не представил ничего нового. С одной стороны, декларируется готовность идти на компромиссы, а с другой – за «компромиссами» скрывается все та же неспособность Киева выполнить политическую часть Минских соглашений и предоставить ДНР и ЛНР особый статус.

«Специальный режим управления» и «свободная экономическая зона», а в особенности их временный характер – без закрепления в Конституции, не дают достаточных гарантий не только для реализации выбранного народом Донбасса курса цивилизационного развития, но даже для обеспечения элементарных требований безопасности.

Если уже сейчас украинская сторона пытается перекрутить и выполнять выборочно с таким трудом достигнутые ранее договоренности по дополнительным мерам контроля перемирия, то вряд ли в дальнейшей работе следует ожидать чего-то, кроме привычного популизма, лицемерия и демагогии. А уж в этом Кравчуку опыта не занимать», – резюмировал Муратов.