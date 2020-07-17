17.07.2020, Москва, Олег Кравцов
 
ЕС, Политика, Россия, США, Украина, Энергетика
Просмотров:

Лицемерие по-американски: США лишают Украину статуса транзитера газа


США намерены запереть Россию на украинском транзите, а затем под каким-либо предлогом этот транзит перекрыть.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он подчеркнул, что основным посылом новых американских санкций, призванных помешать завершению газопровода «Северный поток-2», является стремление помешать экспансии России на европейский энергетический рынок.

«Однако СП-2 не подразумевает подписания новых контрактов на поставку газа. Объемы экспорта российского голубого топлива не меняются. Наша страна лишь диверсифицирует маршруты поставок», – отметил собеседник издания.

По его словам, Вашингтон противоречит сам себе, заявляя, что действует в интересах дружественной им Украины.

«Ведь завершение СП-2 может привести к остановке транзита российского топлива по украинской территории и жестокому кризису в экономике Незалежной. С другой стороны, Вашингтон не скрывает, и это прописано в давно принятом пакете санкций, что ограничения против России вводятся для поддержки добывающих компаний США», обратили внимания эксперт.


Он также говорит, что американцы всеми силами пытаются помешать созданию новых надежных газопроводов из России в Европу.

«Они сами рассчитывают управлять топливным рынком Старого Света: запереть Россию на украинском транзите, затем под каким-либо предлогом этот транзит перекрыть, добиться дефицита и повышения цен на газ в европейских государствах и расширить поставки собственного СПГ в Европу», – подытожил Юшков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть