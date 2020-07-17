Лицемерие по-американски: США лишают Украину статуса транзитера газа

17.07.2020, Москва, Олег Кравцов

США намерены запереть Россию на украинском транзите, а затем под каким-либо предлогом этот транзит перекрыть.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он подчеркнул, что основным посылом новых американских санкций, призванных помешать завершению газопровода «Северный поток-2», является стремление помешать экспансии России на европейский энергетический рынок.

«Однако СП-2 не подразумевает подписания новых контрактов на поставку газа. Объемы экспорта российского голубого топлива не меняются. Наша страна лишь диверсифицирует маршруты поставок», – отметил собеседник издания.

По его словам, Вашингтон противоречит сам себе, заявляя, что действует в интересах дружественной им Украины.

«Ведь завершение СП-2 может привести к остановке транзита российского топлива по украинской территории и жестокому кризису в экономике Незалежной. С другой стороны, Вашингтон не скрывает, и это прописано в давно принятом пакете санкций, что ограничения против России вводятся для поддержки добывающих компаний США», обратили внимания эксперт.

Он также говорит, что американцы всеми силами пытаются помешать созданию новых надежных газопроводов из России в Европу.

«Они сами рассчитывают управлять топливным рынком Старого Света: запереть Россию на украинском транзите, затем под каким-либо предлогом этот транзит перекрыть, добиться дефицита и повышения цен на газ в европейских государствах и расширить поставки собственного СПГ в Европу», – подытожил Юшков.