Лицемерный Джонсон решил попиариться на украинских детях

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил попиариться на украинских детях и выложил в соцсети адресованное им письмо от своего имени. В нем британский политик отметил, что надеется на победу Украины и в Великобритании маленьких украинцев никогда не забудут.

To all the children of Ukraine: You are not alone. We stand with you. pic.twitter.com/aFzLK2gJu7

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 23, 2022