Лицемерный Джонсон решил попиариться на украинских детях

24.05.2022  09:09 (Мск), Лондон-Киев
Никита Еременко.  
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Великобритания, Дзен, Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Украина
Новости Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил попиариться на украинских детях и выложил в соцсети адресованное им письмо от своего имени. В нем британский политик отметил, что надеется на победу Украины и в Великобритании маленьких украинцев никогда не забудут.

Свое письмо Джонсон начинает с того, что в любой другой год «такие дети, как вы, выходили бы из домов и школ, чтобы играть с друзьями… просто наслаждаться беззаботным временем в жизни».

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Джонсон вспоминает свой визит в Киев, во время которого заметил отсутствие детей и молодежи на улицах и в парках города. В обращении к украинским детям премьер-министр отметил, что они не одни и имеют миллионы других друзей по всему миру.

«Многие из вас видели или переживали вещи, которые не должен видеть ни один ребенок. Но каждый день украинские дети учат всех нас, что значит быть сильным и достойным, высоко держать голову даже в самые трудные времена. Я не могу представить лучшего примера для подражания для детей и взрослых, чем вы», – пишет Джонсон.

Он подытожил: «Я верю, как и ваш президент, что Украина выиграет эту войну. Я всем сердцем надеюсь, что вскоре вы сможете вернуться в свои дома, школы, семьи. И что бы ни случилось, как бы долго это ни продолжалось, мы в Великобритании никогда не забудем вас и всегда будем с гордостью называть вас своими друзьями».

Видимо британский премьер забыл, что точно такие же дети на Донбассе восемь лет жили при непрекращающихся обстрелах со стороны Украины и периодически прятались в подвалах во время воздушной тревоги. Впрочем, тогда судьба этих детей никого в Британии не интересовала, а Джонсон не отправлял на Донбасс никаких писем.

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