«Личная неспособность»: Зеленский пустил Украину вразнос – эксперт

29.04.2020, Киев, Максим Карпенко

В ближайшее время рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и его политсилы будет падать. Это связано с его неспособностью взять под контроль процессы, происходящие в стране.

Об этом свидетельствует нехватка голосов пришедшей на плечах Зеленского партии «Слуга народа» и ее ситуативные союзы с разными политическими силами при том или ином голосовании.

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Такой прогноз в эфире телеканала «Первый казацкий» озвучил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нарастающие противоречия между акционерами команды Зеленского и его личная неспособность поставить все процессы под свой контроль будут дальше вести страну в русле политической турбулентности.

У нас непрерывно будут происходить события весьма плачевного характера, как то: нарастание бюджетного дефицита, и не только в связи с кризисом и коронавирусом, – падение промышленного производства происходит, невозможность принятия каких-то законопроектов или же наоборот, принятие одиозных законопроектов одиозными, ситуативными коалициями.

На фоне всего этого рейтинг и самого Владимира Зеленского, и его политической силы будет падать», – заявил Богатырев.