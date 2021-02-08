«Лично лягу под бульдозер. Пусть давят»: Журналистка требует спасти историческую усадьбу в центре Ялты

08.02.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Общественность Ялты требует не допустить сноса очередного исторического здания в центре города – усадьбы баронов Меллер-Закомельских на улице Чехова, построенную во второй половине 1880-х годов, известную в советские годы как санаторий «Киев».

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Первой забила тревогу редактор радио «Ялтинский меридиан» Елена Морозова, снимающая одно из помещений в бывшей усадьбе. По ее данным, арендаторам предписали освободить здание до середины февраля.

«Предупредили, что в течение двух недель они должны освободить помещения в связи со сносом зданий и подготовкой территории к застройке…», – написала Морозова в своем блоге.

Она обратилась в администрацию Ялты с просьбой разъяснить ситуацию, поскольку с 2001-го года здание бывшей усадьбы находится на государственном учете.

Власти города опубликовали заявление, гдеутверждается, что проведена проверка, направлены запросы в Департамент государственной охраны культурного наследия, и «вопрос находится на контроле».

Морозова в свою очередь выражает опасения, что, по некоторым данным, еще во времена контроля Украины над Крымом здание усадьбы и территория под ним были исключены из объектов культурного наследия.

Ялтинская журналистка Екатерина Петухова в своем блоге сообщила, что на месте усадьбы после сноса может появиться многоэтажный отель.

«Тема со сносом усадебных сооружений и застройкой территории на территории бывшего имения Меллер-Закомельских всплывает не впервые за последние несколько месяцев. Что говорит о том, что жителей таким образом «готовят» к реализации очередного варварского проекта, подразумевающего полное уничтожение культурного и исторического наследия. «Там», видимо, уже всё порешали, на кону космические суммы денег. В начале ноября 2020 года в Сети появился проект будущей застройки усадебной территории. И буквально шокировал всех – история полностью под нож, 5 или 6 корпусов огромной этажности предполагается по проекту на этом месте», – написала Петухова.

Однако в администрации Ялты уверяют, что запретили сносить усадьбу и не согласовали проект строительства апарт-отеля. Хотя из ответа и следует, что коммерсанты претендуют на возведение здесь неких новых объектов, правда, для которых будет действовать ограничение в четыре этажа.

Общественники в свою очередь обещают защищать историческое здание, не веря, что угроза сноса усадьбы миновала. «Не дадим! Лично лягу под бульдозер. Пусть давят», – написала Петухова.