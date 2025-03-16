Личное участие Путина спасло Крым от большой крови – Аксёнов

Катя Добрина.  
16.03.2025 16:57
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


Прямое участие президента России и угрозы Киева расправой помогли в кратчайшие сроки провести референдум о выходе Крыма из состава Украины и вхождении в РФ.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прямое участие президента России и угрозы Киева расправой помогли в кратчайшие сроки провести референдум...

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«Кому посчастливилось участвовать в референдуме, а это абсолютное большинство крымчан, уверен, что этот день помнят, поскольку было ощущение причастности к чему-то великому. Многие, может, еще не сознавали, что это, но когда результаты были озвучены, все эмоции выплеснулись на площади.

Все видели это ликование, и не было в этом всём фальши, не было никакой подделки, не было никакой постановки. Всё было реально и справедливо. Я думаю, это уникальный случай, который в мире не повторится никогда», – отметил он.

По словам Аксёнова, российский президент держал ситуацию в Крыму на личном контроле. Киевские власти только слали угрозы и выдавали распоряжения об аресте.

«Киевские власти создавали такую атмосферу, при которой люди уже понимали, что все пути к отступлению отрезаны – и надо переходить Рубикон, принимать для себя судьбоносное решение. Угрозы, которые шли из Киева, и вообще сама постановка вопроса, что мы к вам сейчас приедем, мы вас научим, крымчанами были восприняты как агрессия.

Чего учить? Себя научите сначала. Посмотрите, что вы натворили, до чего довели Украину. И проведение специальной военной операции – это тоже последствия тех решений», – подчеркнул глава Крыма.

Он убежден, что только прямое участие президента РФ позволило провести референдум в короткие сроки и принять Крым в состав федерации.

«В противном случае была бы кровь. Это было залогом того, что никакой ни бюрократии не будет, ни сомнений. Не все могу в прямом эфире говорить, но могу сказать, что если бы не прямая связь с лидером, то многие вещи пошли бы не так. Поэтому, слава Богу. Всё это божий промысел, а нам всем в той или иной степени просто посчастливилось принять в этом участие», – подытожил Аксёнов.

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