Личное участие Путина спасло Крым от большой крови – Аксёнов

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Прямое участие президента России и угрозы Киева расправой помогли в кратчайшие сроки провести референдум о выходе Крыма из состава Украины и вхождении в РФ.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кому посчастливилось участвовать в референдуме, а это абсолютное большинство крымчан, уверен, что этот день помнят, поскольку было ощущение причастности к чему-то великому. Многие, может, еще не сознавали, что это, но когда результаты были озвучены, все эмоции выплеснулись на площади. Все видели это ликование, и не было в этом всём фальши, не было никакой подделки, не было никакой постановки. Всё было реально и справедливо. Я думаю, это уникальный случай, который в мире не повторится никогда», – отметил он.

По словам Аксёнова, российский президент держал ситуацию в Крыму на личном контроле. Киевские власти только слали угрозы и выдавали распоряжения об аресте.

«Киевские власти создавали такую атмосферу, при которой люди уже понимали, что все пути к отступлению отрезаны – и надо переходить Рубикон, принимать для себя судьбоносное решение. Угрозы, которые шли из Киева, и вообще сама постановка вопроса, что мы к вам сейчас приедем, мы вас научим, крымчанами были восприняты как агрессия. Чего учить? Себя научите сначала. Посмотрите, что вы натворили, до чего довели Украину. И проведение специальной военной операции – это тоже последствия тех решений», – подчеркнул глава Крыма.

Он убежден, что только прямое участие президента РФ позволило провести референдум в короткие сроки и принять Крым в состав федерации.