Личного палача Саакашвили экстрадируют из Украины в Тбилиси

14.09.2021 23:29 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Новости Украины

Пока мировое сообщество активно обсуждает позорное бегство Соединенных Штатов Америки и НАТО из Афганистана, в Грузии тем временем происходит радостное событие, вселяющее чувство глубокой гордости и оптимизма.

На днях стало известно, что Украина наконец-то созрела и решилась экстрадировать в Грузию бывшего начальника департамента военной полиции МВД республики Мегиса Кардава, которого официальный Тбилиси объявил в международный розыск в 2012 году.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Правящая партия «Грузинская мечта» неоднократно требовала от украинских властей выдачи беглых преступников, которые в Киеве нашли не только кров над головой, но еще и были назначены на высокие государственные должности.

Мегис Кардава – личность достаточно известная, но отзываются о нем в Грузии исключительно в негативном ключе, прибегая при этом к нецензурной лексике.

Еще в 35 летнем возрасте молодой «реформатор», а, если правильно называть вещи своими именами – личный палач Мишико Саакашвили успел стать фигурантом 11 уголовных дел. Тбилисский городской суд признал его виновным в «унижающем или бесчеловечном обращении» по делу о тюремном бунте и приговорил к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. К 7 годам и 6 месяцам тюрьмы его приговорили за пытки заключенных по делу «Навтлугской спецоперации».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Еще один обвинительный приговор против Мегиса Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района (регион Самегрело-Земо Сванети) в зарытых в землю бочках. За это он получил 9 лет тюрьмы.

Один из самых близких соратников безбашенного Мишико Саакашвили бежал из Грузии в 2012 году. Спустя 5 лет его задержали в Киеве, после перевели под домашний арест. Там он провел аж целых несколько лет, хотя максимальный срок пребывания ограничивается до 1 года.

Всем памятно, что вопрос выдачи Михаила Саакашвили, Мегиса Кардавы и других беглых преступников накалил грузино-украинские отношения до предела. На международных площадках представители грузинской и украинской делегации даже не здоровались. Заключительным аккордом стал отзыв посла из Киева.

Сам Мегис Кардава, перевоплотившись в «голубя мира», сделал душераздирающее заявление, после которого слезы текут ручьем:

«Я обращаюсь к Народному защитнику, а также к международным организациям, прошу защитить мои интересы и безопасность, чтобы не позволить российскому оккупационному режиму с помощью политического преследования по сфабрикованным делам оказать на меня физическое и психологическое давление с целью получения от меня ложных показаний».

Вот тут наступает самое интересное – фраза российский «оккупационный режим» – это некий спасательный круг или позывной всему «демократичному» мировому сообществу, разумеется, за спину которого можно укрыться. Ведь именно после этих слов у трибун появляются пресс-спикер Госдепа, европарламентарии и т.д., делая при этом такие заявления, что и сами-то в эту ахинею не верят.

За последние дни личность Мегиса Кардава стала хорошо известна и на Украине. Судья Виталий Писанец, который вел его дело об экстрадиции, был найден мертвым при таинственных обстоятельствах в Киевской области. По информации украинских СМИ, причина смерти пока устанавливается.

Пока Кардава уповает на безграничную помощь «коллективного Запада», украинский адвокат робко называет предположительную дату экстрадиции беглого преступника.

«Состоялся судебный процесс по вопросу об экстрадиции Мегиса Кардава в Грузию, наша жалоба не была удовлетворена, указ об экстрадиции вступает в силу. Мы говорили, что согласно нашему законодательству, у них не было права экстрадировать Кардава, но нас не послушали. Суд считает, что приказ законный и его можно выполнить. Он будет экстрадирован в Грузию предположительно в течение двух недель», – заявил Максим Сиченко.

Разумеется, экстрадиция Мегиса Кардавы внесет положительную струю в грузино-украинские отношения, оживит экономику, межгосударственные связи, которые и без того пребывают в практически мертвом состоянии. Очевидно и то, что экстрадиция беглого преступника на родину поможет правящей партии набрать необходимое количество голосов на выборах в органы местного самоуправления, которые запланированы на 2 октября.

А что будет после? Вмешаются заокеанские покровители и прикажут выпустить Кардаву на свободу? Всем памятно, как при посредничестве того же самого Вашингтона и Брюсселя из грузинской тюрьмы освободили «политзаключенного» Нику Мелия, которого позднее усадили в парламентское кресло.