Личные данные каждого россиянина уже похитили почти 5 раз

Елена Острякова .  
04.04.2023 21:41
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Диверсии, Запад, Кибервойна, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Число утечек персональных данных в России выросло за минувший год более, чем в 2 раза.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме РФ заявила соучредитель компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Число утечек персональных данных в России выросло за минувший год более, чем в 2...

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«Такой рост я не припомню последние годы. Совершенно беспрецедентный. И в мире количество утечек выросло, но в России особенно. Были крупные масштабные утечки. Федеральный закон устарел и нуждается в корректировках. Нужны дальнейшие меры по защите персональных данных и ужесточению наказанию.

Это прямо бич. 4,5 населения России в этом году. То есть данные каждого гражданина несколько раз утекли в этом году в разном виде через разные базы. А потом эти мошеннические звонки, которые, наверное, в разном виде все наши граждане получали. Они базируются на этих базах. Кроме того, возможны самые негативные использования. С этим надо бороться», – сказала Касперская.

Кроме того, по ее словам в России выросло количество информационных атак и расширилась их поверхность. Под удар попадают госорганы, но информационные службы пока справляются.

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