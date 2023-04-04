Личные данные каждого россиянина уже похитили почти 5 раз

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Число утечек персональных данных в России выросло за минувший год более, чем в 2 раза.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме РФ заявила соучредитель компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такой рост я не припомню последние годы. Совершенно беспрецедентный. И в мире количество утечек выросло, но в России особенно. Были крупные масштабные утечки. Федеральный закон устарел и нуждается в корректировках. Нужны дальнейшие меры по защите персональных данных и ужесточению наказанию. Это прямо бич. 4,5 населения России в этом году. То есть данные каждого гражданина несколько раз утекли в этом году в разном виде через разные базы. А потом эти мошеннические звонки, которые, наверное, в разном виде все наши граждане получали. Они базируются на этих базах. Кроме того, возможны самые негативные использования. С этим надо бороться», – сказала Касперская.

Кроме того, по ее словам в России выросло количество информационных атак и расширилась их поверхность. Под удар попадают госорганы, но информационные службы пока справляются.