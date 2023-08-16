Личные данные поверивших змагарам легковерных белорусов продадут СБУ

Буквально несколько дней назад я писал, что следующим этапом усилий по дестабилизации обстановки в Белоруссии будет прямое вовлечение иностранных спецслужб. Все другие методы уже отработаны и показали свою неэффективность. И вот сегодня эти слова получили подтверждение на одном из ресурсов, близких к белорусским спецслужбам.

Телеграм-канал «Книга ГУ «БАЗА» сообщил, что член группировки бывших белорусских силовиков «Байпол», признанной в Белоруссии террористической организацией, еще недавно позиционировавший себя, как лидер группировки, а теперь оскандалившийся, изгнанный из «Байпола» и «переходного кабинета» Тихановской, ищет выходы на украинские спецслужбы, чтобы слить им эти базы.

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Интерес тут, похоже, взаимный – и продавец вскоре договорится с покупателем. Еще неизвестно, кто тут первым проявил инициативу. Азаров уже сбитый летчик белорусской оппозиции. Обычный коррумпированный и хитрый, но не умный «мент», несколько лет назад он занимался тем, что боролся с политическим экстремизмом в рядах белорусского ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии). В 2020 переметнулся. Казалось, что удачно – прославился, получил известность, но сгубила человека жадность и неумеренность во лжи.

В общем, заврался и проворовался. Говорил о привлечении в «план Перамога» аж 200 тысяч боевиков-подпольщиков, которые только ждут своего часа, чтобы поднять восстание. Но время шло, а огромная подпольная армия, если себя и проявляла, то, как правило, во время сливов баз данных и многочисленных задержаний тем же ГУБОПиКом – с последующими слезными раскаяниями перед видеокамерой.

После очередного, особо мощного, скандала и слива данных легковерных «подпольщиков» «Байпол» лопнул, расколовшись на две недружественные структуры. Попутно выяснилось, что из байполовского общака пропали практически все деньги, и без Азарова тут тоже не могло обойтись. Скандал получился настолько серьезным, что стал угрожать гешефтам всей верхушки белорусской беглой оппозиции, так что Тихановской пришлось грудью встать на его защиту и добиться того, чтобы разводный процесс в «Байполе» прошел более-менее гладко.

На руках у Азарова остался последний актив – база данных участников «плана Перамога». Конечно, качество базы, мягко говоря, далеко от идеала. Некоторые даже считают, что вся история с «Перамогой» была блефом от начала и до конца и имела своей целью исключительно выманивание донатов из наивных спонсоров. Но я вполне допускаю, что в ней могут найтись даже заявленные 200 тысяч участников. Сколько среди них реальны боевиков – вопрос другой.

Не секрет, что различные базы с персональными данными людей в среде белорусской оппозиции продаются и перепродаются, и долгое время местные власти закрывали на это глаза. Вряд ли потом они попадали, например, в Минюст (Центризбирком – тема отдельная, туда попадали регулярно), но в отчеты для западных фондов, призванные продемонстрировать массовость той или иной движухи – обязательно. Купить данные сотни-другой тысяч человек из подписных листов кого-нибудь из кандидатов в президенты? Не вопрос, были бы деньги. Вписать данные о военно-учетной специальности и прочем можно и от фонаря, все равно никто всерьез проверять не будет. В конце концов, можно просто придумать или программно сгенерировать хоть миллион виртуальных персонажей.

В украинских спецслужбах отчет себе в этом, конечно, отдают. Но среди подобного хлама в базе вполне могут оказаться контакты нескольких сотен, а то и тысяч реальных белорусских экстремистов. Да, придется сделать кучу лишней работы, но других вариантов не просматривается.

Спецслужбам Украины не привыкать работать против Белоруссии. Сначала при помощи той же «Нехты» и «Антивоенного движения» они устраивали диверсии на железной дороге. Потом, посредством Антона Мотолько и его проекта «Белорусский гаюн» – военным шпионажем, сбором данных о передвижениях российских и белорусских войск. Кого использовали для диверсии в Мачулищах, до конца не понятно, но тот же Азаров пытался запутать украинский след комично и крайне неубедительно.

Для дальнейшей подрывной деятельности против Белоруссии нужны реальные диверсанты и террористы, а надежды на посредников нет. Попытка создать «резерв» полка Калиновского внутри республики, похоже, провалилась. О нашумевшей в свое время инициативе сейчас уже никто не вспоминает. Если и искать где-то подходящих людей, то это в базе Азарова.

Сейчас все идет к тому, что из рук вороватого мента, привыкшего к болтовне и имитации деятельности – база с потенциальными боевиками попадет в руки людей, которые привыкли проливать кровь и чуть ли не с детства воспитывавшихся в ненависти ко всему русскому. Белоруссии это ничего хорошего не несет. Как не несет и тем, кто поверил когда-то змагарской пропаганде и записался в «партизаны» к Азарову. Для Украины и свои-то бойцы – не более, чем мясо, а чего уж говорить о белорусских предателях.