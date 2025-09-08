«Личные гарантии безопасности» для украинской верхушки подходят к концу

Вадим Москаленко.  
08.09.2025 22:57
  (Мск) , Киев
Удар по Кабинету министров Украины – это не результат криворукой работы ПВО ВСУ, а якобы сигнал украинской политической элите: если они не прекратят теракты на территории России, «личные гарантии» перестанут действовать.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не думаю, что Кабмин – это самый защищённый узел обороны Украины, с точки зрения ПВО, но его умышленно не бомбили всё это время. Показывали, что готовы говорить с украинскими элитами.

И даже если в этот раз это был умышленный удар – это лёгкий сигнал, что те личные гарантии безопасности, которые у вас были, в будущем прекратят работать, если вы будете вести себя деструктивно. Помните, в своё время министр Израиля говорил, что ему Путин обещал, что никого не будет трогать?», – сказал Бортник.

«Москва очень обиделась за НПЗ. Их разрушение или повреждение – это десятки миллионов долларов. И это один из существенных факторов торможения российской экономики.

И таким образом они передают сигналы. Я думаю, это был не случайный, а целенаправленный удар по зданию украинского правительства, как раз в то время, когда там никого нет. Это сигнал, что старые правила игры могут не работать, если стороны переходят красные линии», – утверждал он.

