«Личный приказ Зеленского»: СБУ рассказала о попытках уничтожения Крымского моста
СБУ поделилась подробностями двух терактов, в результате которых существенные повреждения получил Крымский.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», непосредственные исполнители терактов рассказали в пропагандистском документальном фильме, показанном на телеканале «1+1».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
Глава СБУ Василий Малюк говорит, что после начала строительства Крымского моста понял, что Россия готовится к войне. При этом он умолчал, что соединить полуостров с Большой Россией в Москве решили лишь после того, Киев решил заблокировать Крым, отрезав его от поставок воды и электроэнергии.
«Это полностью законная для нас цель», – говорит Малюк.
В свою очередь бригадный генерал военной контрразведки СБУ «Хантер» добавил:
«Президент Зеленский лично приказал уничтожить этот путепровод.
Малюк напоминает, что первый удар по Крымскому мосту был нанесен 8 октября прошлого года, когда на мосту взорвали груженую взрывчаткой фуру. Второй раз по мосту ударили 17 июля этого года безэкипажными катерами.
Командующий ВМСУ Алексей Неижпапа подтвердил причастность к теракту, отметив, что имела место «совместная операция СБУ и ВМС».
Малюк добавил, что СБУ удалось раздобыть и использовать для подготовки ударов проектно-техническую документацию моста.
«Хантер» есть сильным инженером. Он умеет сделать правильные расчеты, и вот вместе с ним мы это все это разработали и планировали», – подчеркнул глава СБУ.
Генерал СБУ «Хантер».
Представленный как полковник контрразведки СБУ с позывным «Енот» утверждает, что атаковать мост помогли выложенные в соцсетях снимки некой россиянки, отдыхавшей на яхте рядом. В итоге, утверждает СБУшник, в кадр попали внутренние конструкции.
«Эта информация дала понимание, в какой точке надо атаковать мост, чтобы нанести ему максимальное поражение», — сказал контрразведчик.
Еще один СБУшник с позывным «Хром» назвал россиян с телефонами «лучшими друзьями Украины».
«Снимайте больше видео из России», — призывает он.
Далее идет речь о разработке морских дронов, котоырм был атакован мост. По словам «Хантера», пришлось решать вопрос со связью.
«Полагаться на изделия Илона Маска мы не могли», – добавил он.
Если газета «Вашингтон пост» недавно рассказывала, что разрабатывались эти дроны при помощи специалистов ЦРУ, то Малюк несет откровенную чушь, уверяя, что прототипами стали «казацкие чайки».
О готовности операции для второго удара по мосту президенту Зеленскому доложили 14 июля.
«Президент сразу дал указание на ее проведение», – вспоминает «Хантер».
За операцией следили десятки мониторов, на которых отображались данные о течениях, погоде, температуре и так далее.
Схема движения украинских катеров к мосту.
Малюк говорит, что на пути катеров встретился российский фрегат – носитель крылатых ракет «Адмирал Эссен», некоторые начали предлагать поразить корабль, но глава СБУ настоял следовать курсом на мост.
Глава СБУ Василий Малюк.
После подрыва моста СБУшники во главе с Малюком вскочили на ноги, начали аплодировать и поздравлять друг друга.
«Хантер» вспоминает, что камеры зафиксировали движение поезда по мосту.
«Первое указание оператору – догоняй локомотив, бей опору под ним, чтобы это поезд загорелся», – сказал он.
По его словам, указание отменили, поскольку не было горючих веществ на поезде.
Момент подрыва моста.
В СБУ утверждают, что получили итоговый отчет о характере повреждений уже через 12 часов, добавляя, что «шесть из восьми подопорников уничтожены, а оставшиеся повреждены».
«Это катастрофические разрушения», – говорит «Хантер».
По словам Малюка, мост сейчас полноценно не работает, поэтому россияне «БК и все остальное тянут паромами».
«Они рассказывали всему миру, что это самый защищенный мост и так далее. Успешным поражением мы, по сути, разрушили миф о непобедимости «рашки». Это страна-фейк», – радуется глава СБУ.
Он обещает, что «далее будет много сюрпризов и не только по отношению к Крымскому мосту».
«Мост обречен», – пафосно заявляет Малюк в последней сцене документалки.
Напомним, что в России СБУ так и не признана террористической структурой.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.