«Личный приказ Зеленского»: СБУ рассказала о попытках уничтожения Крымского моста

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

СБУ поделилась подробностями двух терактов, в результате которых существенные повреждения получил Крымский.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», непосредственные исполнители терактов рассказали в пропагандистском документальном фильме, показанном на телеканале «1+1».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Глава СБУ Василий Малюк говорит, что после начала строительства Крымского моста понял, что Россия готовится к войне. При этом он умолчал, что соединить полуостров с Большой Россией в Москве решили лишь после того, Киев решил заблокировать Крым, отрезав его от поставок воды и электроэнергии.

«Это полностью законная для нас цель», – говорит Малюк.

В свою очередь бригадный генерал военной контрразведки СБУ «Хантер» добавил:

«Президент Зеленский лично приказал уничтожить этот путепровод.

Малюк напоминает, что первый удар по Крымскому мосту был нанесен 8 октября прошлого года, когда на мосту взорвали груженую взрывчаткой фуру. Второй раз по мосту ударили 17 июля этого года безэкипажными катерами.

Командующий ВМСУ Алексей Неижпапа подтвердил причастность к теракту, отметив, что имела место «совместная операция СБУ и ВМС».

Малюк добавил, что СБУ удалось раздобыть и использовать для подготовки ударов проектно-техническую документацию моста.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Хантер» есть сильным инженером. Он умеет сделать правильные расчеты, и вот вместе с ним мы это все это разработали и планировали», – подчеркнул глава СБУ.

Генерал СБУ «Хантер».

Представленный как полковник контрразведки СБУ с позывным «Енот» утверждает, что атаковать мост помогли выложенные в соцсетях снимки некой россиянки, отдыхавшей на яхте рядом. В итоге, утверждает СБУшник, в кадр попали внутренние конструкции.

«Эта информация дала понимание, в какой точке надо атаковать мост, чтобы нанести ему максимальное поражение», — сказал контрразведчик.

Еще один СБУшник с позывным «Хром» назвал россиян с телефонами «лучшими друзьями Украины».

«Снимайте больше видео из России», — призывает он.

Далее идет речь о разработке морских дронов, котоырм был атакован мост. По словам «Хантера», пришлось решать вопрос со связью.

«Полагаться на изделия Илона Маска мы не могли», – добавил он.

Если газета «Вашингтон пост» недавно рассказывала, что разрабатывались эти дроны при помощи специалистов ЦРУ, то Малюк несет откровенную чушь, уверяя, что прототипами стали «казацкие чайки».

О готовности операции для второго удара по мосту президенту Зеленскому доложили 14 июля.

«Президент сразу дал указание на ее проведение», – вспоминает «Хантер».

За операцией следили десятки мониторов, на которых отображались данные о течениях, погоде, температуре и так далее.

Схема движения украинских катеров к мосту.

Малюк говорит, что на пути катеров встретился российский фрегат – носитель крылатых ракет «Адмирал Эссен», некоторые начали предлагать поразить корабль, но глава СБУ настоял следовать курсом на мост.

Глава СБУ Василий Малюк.

После подрыва моста СБУшники во главе с Малюком вскочили на ноги, начали аплодировать и поздравлять друг друга.

«Хантер» вспоминает, что камеры зафиксировали движение поезда по мосту.

«Первое указание оператору – догоняй локомотив, бей опору под ним, чтобы это поезд загорелся», – сказал он.

По его словам, указание отменили, поскольку не было горючих веществ на поезде.

Момент подрыва моста.

В СБУ утверждают, что получили итоговый отчет о характере повреждений уже через 12 часов, добавляя, что «шесть из восьми подопорников уничтожены, а оставшиеся повреждены».

«Это катастрофические разрушения», – говорит «Хантер».

По словам Малюка, мост сейчас полноценно не работает, поэтому россияне «БК и все остальное тянут паромами».

«Они рассказывали всему миру, что это самый защищенный мост и так далее. Успешным поражением мы, по сути, разрушили миф о непобедимости «рашки». Это страна-фейк», – радуется глава СБУ.

Он обещает, что «далее будет много сюрпризов и не только по отношению к Крымскому мосту».

«Мост обречен», – пафосно заявляет Малюк в последней сцене документалки.

Напомним, что в России СБУ так и не признана террористической структурой.