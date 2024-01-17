«Лицо не треснет?» – даже в Раде шокированы размерами воровства Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев отдавать всё для фронта, а сам при этом разворовывает бюджетные средства в огромных масштабах.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Несколько дней назад президент Зеленский на совместном брифинге с президентом Эстонии заявил, что украинские мужчины призывного возраста должны сами вернуться на Украину из-за границы, чтобы поддержать экономику своего государства и защитить его. Призыв возвращаться на Украину и защищать свою страну правильный, это речь настоящего президента-патриота. Но есть одно но – если бы это говорил не Зеленский. И сейчас я объясню, почему. Зеленский четыре раза получал повестки от Министерства обороны – и игнорировал их. Но куда циничнее, когда Зеленский призывает платить налоги. В 2014 году, когда началась война, Зеленский сам не платил налоги – и более того, тянул миллионы из бюджета нашей страны», – сказал Лерос.

Он напомнил, что до выборов Зеленскому принадлежали более десятка компаний в разных сферах – и все не платили налоги.

«Но вы прекрасно помните, что в это же время он покупал себе квартиры в Лондоне, стоимостью почти пять миллионов долларов. Точно так же он успел купить дом в Италии за четыре миллиона евро. Откуда, спросите, если человек не платил налогов, но при этом шиковал по полной. И почему сейчас ты, как чёрт, призываешь других платить налоги? Не является ли это двойными стандартами. Журналисты смогли установить, что Владимир Зеленский и его окружение, начиная с 2012 года, получили порядка 40 миллионов долларов на их офшоры от олигарха Игоря Коломойского. Так вот, украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно – не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?», – возмутился депутат.