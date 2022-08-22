Лицо Зеленского надоело Западу – американский режиссер

Украинская тема стала изрядно надоедать западному обывателю.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил американский режиссер и бизнесмен, бывший житель Украины и экс-чиновник Днепропетровской областной администрации Игорь Лопатенок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Лопатенка, причиной такого тренда стало в том числе большое количество украинских беженцев, которые постоянно устраивают какие-то шествия и демонстрации.

«Раньше такого экспорта не было. То есть не было уехавших людей. Сейчас есть уехавшие люди, и они будут все больше и больше занимать активную позицию. Вот 24-го в Лейпциге, разных других городах в честь дня независимости украинского состоится какое-то там шествие. Опять они будут махать флагами, кричать и привлекать внимание.

Но вы знаете, надоело. Западу начинает крепко надоедать, лицо Зеленского начинает надоедать. Я заметил, он поменял свою аватарку, перестал быть в футболке – в костюме начал появляться. То, о чем говорили много: видимо, футболка настолько грязная, что уже невозможно ее носить. Я думаю, что надоела достаточно украинская тема западному миру, потому что движения нет, постоянно одна и та же ложь», – заявил Лопатенок.