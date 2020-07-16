16.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал
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Лицом в асфальт: Молдавская полиция отпинала комбатантов, грозившихся обезглавить приднестровцев


Молдавские комбатанты (участники войны с Приднестровьем в 1991 году), которых спонсоры кинули сегодня митинговать под парламент в Кишиневе, все-таки вспомнили о своем невыполненном обещании блокировать границу с ПМР.

«Мы покажем пример того, как крадется пост сепаратистов. Приведем их вместе с автоматами сюда связанными и бросим их на ступени парламента без голов!», – призывал в микрофон один из комбатантов, сообщают «Новости Приднестровья».

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«Браво! Браво!» – поддержали его остальные.

Собравшиеся обратились ко всем участникам войны против Приднестровья «собраться вместе» для активных действий.

«Нужно организоваться, чтобы у сепаратистов горела земля под ногами!» – кричали комбатанты.

Разгорячившись, они решили заночевать под парламентом и принялись разбивать палатки.


Но этому помешала молдавская полиция. Началась потасовка, в которой боевики потерпели позорное поражение.

Семеро протестующих были задержаны, у двух из них оказалась повышенная температура.

Поскольку социальной дистанции они не соблюдали, масок не надевали, существуют риск новой вспышки коронавируса, показатели по которому в Молдове и так крайне негативные.

Ранее комбатанты на пресс-конференции в Кишиневе заявили, что блокируют все дороги в Приднестровье, если Тирасполь не откроет границы с Молдовой и не уберет карантинные посты до 12.00 16 июля.

Власти Приднестровья установили 31 КПП на границе с Молдовой в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в этой стране одна их самых опасных в Европе.


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