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Лидер правящей албанской партии Демократический союз за интеграцию (DUI) Али Ахмети отреагировал на избрание премьер-министром Северной Македонии этнического албанца Талата Джафери.

По словам Ахмети, албанцы прошли долгий и трудный путь, чтобы завоевать то, что принадлежит им на протяжении веков.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Ахмети считает, что наступил исторический день, поскольку в Северной Македонии появился первый за историю страны албанский премьер-министр.

«Наша радость по поводу этого великого достижения, когда-то невообразимого, вполне обоснована. Раньше в нашем доме нам отказывали в языке, образовании, трудоустройстве в учреждениях, нас постоянно пытала и притесняла тогдашняя государственная система, а сегодня мы живем в равноправии», – написал лидер DUI на своей странице в одной из соцсетей.

Он заявил, что Охридское соглашение (когда американцы практически насильно усадили за стол переговоров руководство Македонии и полевых командиров, поднявших вооруженный бунт албанских боевиков) дало албанцам возможность быть «хозяевами в своем доме».

«Я убежден, что Джафери и его кабинет будут продолжать работать на благо всех граждан этой страны и стремиться к ее реформированию в европейском духе. Давайте вместе созидать наше будущее, скажем «нет» России и «да» Европе», – заявил Ахмети.

Джафери известен тем, что, будучи командиром армии Македонии, во время столкновений с албанскими сепаратистами в 2001 году дезертировал и перешел на сторону сепаратистской «Армии национального освобождения» (UÇK) под позывным «командир Форино».

В результате инициированного Западом Охридского соглашения, не позволившего Македонии полностью разгромить албанских боевиков, был амнистирован и впоследствии стал министром обороны страны, а затем и спикером Собрания. До того, как к власти в результате местного майдана пришла прозападная коалиция либералов и албанцев, Джафери на своем автомобиле въехал в толпу протестующих патриотов, тогда по счастью никто не пострадал.

В свою очередь Али Ахмети также был полевым командиром боевиков «А́рмии национального освобождения» (UÇK -Ushtria Çlirimtare Kombëtare).