Лидер албанских сепаратистов Косово: «Нападение на Украину – крупнейшая военная агрессия со времен Второй мировой войны»

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Новости Украины

«Премьер-министр Косово» Альбин Курти заявил о «солидарности с народом Украины».

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня грустное утро в Европе, потому что в этот момент, когда мы находимся здесь, на конференции в Приштине, происходит российское вторжение в Украину, что является крупнейшей военной агрессией не только в Европе с конца Второй мировой войны», – вещал Курти, выступая на пресс-конференции, посвященной реформе государственного управления.

По словам лидера сепаратистов, «в эти печальные моменты Косово солидарно с народом Украины».

«Мы вместе с Европейским Союзом, НАТО, Соединенными Штатами и Великобританией привержены суверенитету, территориальной целостности, независимости и праву народа Украины на самоопределение», – заявил Курти.

«Премьер Косово» сообщил о том, что накануне вечером состоялось заседание Совета национальной безопасности, на котором обсуждалась текущая ситуация и меры, которые необходимо принять, «чтобы евроатлантическая ориентация Косово была на максимально высоком уровне».