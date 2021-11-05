Лидер албанских сепаратистов сравнил Сербию с Германией 30-х

05.11.2021 21:19 (Мск), Белград, Алексей Топоров

«Премьер-министр» Косово Альбин Курти обвинил сербское правительство в угрозе развязывания новой балканской войны с целью добиться уступок от Запада.

Об этом лидер албанских сепаратистов заявил Daily Telegraph, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Курти обвинил президента Сербии в том, что тот ведет себя как «Германия между двумя мировыми войнами». Он сказал, что недавние кризисы в Косово и Боснии и Герцеговине могут обостриться, если западные правительства не воспримут их всерьез.

«Я думаю, что это определенно более опасно, чем раньше, они хотят вести себя как Германия между двумя мировыми войнами: «Если вы не хотите сделать по-нашему, мы спровоцируем еще одну». Потому что они устроили первый раунд в 1990-х. Вы видите, как головокружительно растут военные расходы Сербии», – вещал косовский «премьер».

Daily Telegraph также пишет, что «соседи (Сербии – ред.) говорят о том, что усиление ее армии, сопровождаемое политикой конфронтации и воинственной политической риторикой об объединении «Сербского мира», тревожно напоминает им ситуацию перед войнами в Хорватии, Боснии и Косово в 90-е годы».

«Официальные лица Косово настаивают на том, что эта политика привела к возникновению взаимосвязанных кризисов во всем регионе, которые призваны вызвать хаос и вынудить Запад согласиться с увеличением влияния и мощи Белграда в соседних бывших югославских республиках», – нагнетает градус сербофобии в своем комментарии британское издание.