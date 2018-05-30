30.05.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

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Лидер автокефалистов УПЦ (МП) Драбинко игнорирует решение Синода

Выступающий за так называемую «Единую поместную церковь» митрополит Александр Драбинко проигнорировал обращение Священного синода УПЦ (МП) к нему, с призывом воздержаться от публичных высказываний, «вызывающих возмущение среди епископата, клириков и мирян УПЦ».

После праздничной службы на Троицу в возлавляемом им киевском Преображенском храме Драбинко обратился «ко всем верным народа Божьего, собравшимся в соборе… с вопросом о поддержке его позиции по уврачеванию раны раскола и объединения украинского Православия в единую поместную Церковь, признанную в православном мире».

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Митрополит спросил «народ Божий», «уполномочивают ли они его быть голосом своей паствы и публично говорить на тему объединения и автокефалии Православной Церкви в Украине».

По сообщению сайта храма, «прихожане единым сердцем и устами поддержали своего пастыря».

Как известно, строителем и содержателем собора является основатель и президент строительного «ЛИКО-холдинга» Игорь Лысов. Преображенский храм он строил для «Украинской автокефальной православной церкви». Однако в 2010 году, когда президентом Украины был избран считавшийся православным Виктор Янукович, Лысов, как депутат от Партии Регионов, перевёл храм в УПЦ (МП). Настоятелем он пригласил близкого к администрации Януковича личного секретаря тогдашнего предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Владимира, занимавшего ряд высоких руководящих постов в УПЦ (МП) Александра Драбинко.

Поскольку Драбинко впервые в Киеве ввёл практику служб на украинском языке (неканонический перевод), к нему перетекла большая часть неканонической общины «УАПЦ». С тех пор паству этого единственного в Киеве храма, где служат на украинском языке, составляет патриотическая украинская общественность в количестве 300-400 человек.