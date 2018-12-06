Лидер “автокефалистов” в УПЦ похвастался приглашением от Варфоломея

06.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр Драбинко, считающийся одним из неформальных лидеров сторонников автокефалии в канонической УПЦ похвастался приглашением на т.н. “обьединительный собор” новой церковной организации, создаваемой на Украине Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем.

Драбинко опубликовал на своей страничке в соцсети фотокопию приглашения от Варфоломея на собор, назначенный на 15 декабря 2018 года. Документ написан на греческом, к нему приложен перевод на украинский язык. Тем самым, давая понять, что вопреки позиции УПЦ намерен присутствовать на мероприятии с участием Петра Порошенко.

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Напомним, ранее украинские СМИ раскрыли подробности написанного в Стамбуле устава для “церкви Порошенко”. Выяснилось, что она получила гораздо меньше прав и полномочий, чем имела УПЦ в составе РПЦ еще до предоставления ей автономии в начале 90-х годов прошлого столетия.