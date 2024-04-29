Лидер болгарских фермеров: «Украина завалила наш рынок низкокачественными и вредными продуктами»

Деян Стоянов.  
29.04.2024 08:59
  (Мск) , София
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Балканы, Болгария, Дзен, Сельское хозяйство, Украина


От правительства и депутатов зависит, как долго будет продолжаться несанкционированный ввоз сухого молока из стран, которые не являются членами ЕС, в первую очередь с Украины. Об этом заявил Димитр Шопов, президент Ассоциации по разведению коров черно-пестрой породы в Болгарии. Ассоциация объединяет фермеров, которые производят более 60% молока в стране, сообщает svobodnoslovo.eu.

Он пояснил, что Украина – страна, которая использует запрещённые в Болгарии препараты для производства зерна и круп. Эти препараты вредны, фермер заявил категорично, и уточнил:

От правительства и депутатов зависит, как долго будет продолжаться несанкционированный ввоз сухого молока из...

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«Все животные, птицы, абсолютно все выращиваются на этом зерне, которое производится с этими препаратами, и оно поступает на наш рынок».

По его словам, сухое молоко, импортируемое из Украины, стоит гораздо дешевле, чем импортируемое из ЕС. Шопов опроверг утверждения о 30-процентном дефиците молока в Болгарии:

«В прошлом году многие хозяйства отказывались покупать молоко в течение нескольких месяцев. Раз есть дефицит, то от какого же молока отказывались?».

По мнению Шопова, должен быть таможенный контроль, запрещен нерегулируемый ввоз пальмового масла и других продуктов, которые добавляются в молочные продукты, а молочные предприятия, на которых выявлены нарушения, должны быть публично объявлены.

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