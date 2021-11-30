Лидер бошняков хочет, чтобы в армии БиГ носили бороды и хиджабы

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Председатель старейшей бошнякской национал- исламистской Партии Демократического Действия (SDA), заместитель спикера Палаты народов Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович подал заявление в Конституционный суд БиГ.

Изетбегович требует проверить конституционность Правил службы вооруженных сил БиГ, запрещающих военнослужащим носить бороды и хиджабы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бакир Изетбегович, вглядываясь в ряды ВС БиГ, тщетно пытается найти бородатые лица

Лидер SDA направил запрос о конституционности Правил службы после того, как суд БиГ отклонил иск члена ВС БиГ Эмелы Муянович против Министерства обороны, которая посчитала, что подвергалась дискриминации, поскольку ей на службе не разрешалось носить хиджаб. Помимо Муянович, суды также отклонили иски нескольких мужчин из Вооруженных сил БиГ, которые просили разрешить им носить бороды.

90-е. Отец Бакира – Алия Изетбегович (в центре), лидер бошнякских сепаратистов и исламистов, среди бородатых боевиков Армии БиГ

Министерство обороны БиГ в ответ заявило о том, что в Правилах службы говорится, что «военнослужащие всегда должны быть аккуратно одеты, выбриты и подстрижены», а также что «женщины, военнослужащие должны правильно ухаживать за волосами, чтобы они не мешали им при исполнении служебных обязанностей носить защитную маску, шлем и другое снаряжение».

«Использование защитного оборудования, делает обязательным бритье лица, что не оставляет места для удовлетворения просьбы людей носить бороду», – сказано в сообщении оборонного ведомства Боснии и Герцеговины.

Комментируя обращение Изетбеговича в КС, заместитель председателя Объединенной комиссии по обороне и безопасности Парламентской скупщины БиГ Душанка Майкич отметила, оно является «лучшим доказательством того, какое государство защищает Изетбегович». То есть, по словам сербского депутата, бошнякский лидер добивается превращения Боснии в страну, живущую по правилам шариата.

Следует отметить, что в ходе войны 90-х исламисткие боевики так называемой Армии Боснии и Герцеговины носили бороды.