Лидер бошняков отказал боснийским сербам и хорватам в праве на идентичность

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Серый кардинал бошнякской политики, лидер крупнейшей и старейшей партии боснийской Партии Демократического Действия (SDA) Бакир Изетбегович заявил, что боснийские сербы и хорваты появились только в 19 и 20 веках.

Псевдоисторические изыскания Изетбеговича вызвали возмущение у представителей сербской и хорватской общин БиГ.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», будучи в Люксембурге, лидер SDA выдал следующее заявление:

«Несколько веков назад жители БиГ были одним народом – добрыми бошнянами, а другие нации сформировались в XIX и XX веках, – заявил Изетбегович. – Это была охота за душами людей, и в истории есть явные следы этому. Боснийцы способные, смелые люди, воины, остроумные. Из 602 лет существования Османской империи, 114 лет великими визирями были выходцы из Боснии».

Подобные, не соответствующие исторической правде заявления вызвали возмущение у представителей сербской и хорватской общин БиГ.

«Наряду с элементарным незнанием истории и мифоманиакальным посланием, он делает воинственный акцент на своих планах (по ассимиляции – ред.), о которых он говорит как о чем-то совершенно нормальном», – отреагировал на заявления бошнякского лидера Хорватский народный собор БиГ. «Политизация и тенденциозное выдергивание из исторического контекста, а также ежедневное политическое злоупотребление историческими терминами, являются частью повторяющегося политического плана, нацеленного на растворение идентичности и грубую ассимиляцию идентичности составляющих БиГ народов, особенно хорватов как самого малочисленного народа из государствообразующих народов в БиГ», – было сказано в заявлении посольства Хорватии в БиГ.

«В последние дни мы слушали лекцию человека, члены семьи которого были когда-то хорошими сербами, но не потому, что так утверждает Милорад Додик, а потому, что так сказали когда-то сами Изетбеговичи, – прокомментировал фантазии лидера SDA сербский член Президиума БиГ Милорад Додик. – Мы не знаем, когда они стали хорошим бошнянами из хороших сербов, как и не знаем, откуда такие исторические фантазии у Изетбеговича».

«Бакир Изетбегович распространил колоссальную неправду, из-за чего стал предметом насмешек в серьезных исторических кругах. Средневековая Босния была сербским государством с точки зрения этнического состава населения, используемого письма и языка, на котором говорили ее подданные. На территории средневекового сербского государства Босния об этом свидетельствуют исторические документы, которые сохранились до наших дней и не подлежат сомнению», – прокомментировал слова Изетбеговича член Академии наук Республики Сербской, историк Никола Б. Попович.

В средневековье Босния была одним из многочисленных сербских феодальных государств. Ее первый король Стефан Твртко I Котроманич принял титул короля сербов Боснии и Побережья. Боснийские войска в составе объединенного войска сербских государств принимали участие в легендарной битве с османами на Косовом поле.

Однако после завоевания Боснии турками среди местных элит и городского населения стал распространяться ислам, который освобождал поданных Порты от положения людей второго сорта в империи.

Массовому переходу в ислам способствовала и широко распространенная в Боснийском королевстве ересь богумилов, чьи идеи плавно адаптировались к религии захватчиков. За шесть веков османского владычества сформировалась общность боснийских мусульман, которая при правлении коммунистов была оформлена в особую нацию – «муслимане» (мусульмане), после войны 90-х принявшую, чтобы не было путаницы с религиозной идентичностью других народов, самоназвание бошняки.