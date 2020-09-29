Лидер бошняков поддержал Азербайджан в войне с Арменией

29.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Негласный лидер бошнякской общины Боснии и Герцоговины, руководитель старейшей консервативно-исламистской Партии демократического действия Бакир Изетбегович заявил, что «армянская сторона несет полную ответственность за возникновение конфликта в Азербайджане».

Об этом сообщил «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Азербайджане после артиллерийских обстрелов армянских сил,- заявил Изетбегович. – Согласно международному праву, нагорно-карабахский регион принадлежит территории Азербайджана, и объявление войны Арменией представляет собой еще одну военную агрессию, которую нельзя терпеть, особенно после того, как целью армянских атак стало гражданское население».

Бошнякский лидер заявил, что то, что сейчас он видит в Азербайджане (так Изетбегович назвал территорию Карабаха, на сегодняшний день населенную преимущественно армянами – ред.) напоминает ему опыт Боснии и Герцеговины, которая, в его интерпретации, «подверглась жестокой военной агрессии с целью изгнания населения и фрагментации территории».

«Азербайджан имеет полное право защищать свою территориальную целостность, а также обязан не допускать повторения массовых преступлений против своего гражданского населения, совершенных армянскими войсками в 90-х годах, изгнав многочисленных беженцев и не дав им вернуться в свои дома позже, – сказал лидер ПДД. – Органы международного сообщества, в первую очередь ОБСЕ, которая имеет мандат на эту проблему, обязаны реагировать на основании резолюций Совета Безопасности ООН, в которых четко предписан вывод оккупационных армянских сил с территории Азербайджана».

Изетбегович пришел к выводу, что любая «поддержка армянских незаконных действий через нерешительную или нейтральную позицию международного сообщества способствует дальнейшей эскалации конфликта», поэтому «важно оказать властям Азербайджана точную и решительную поддержку в этом вопросе».

Стоит заметить, что бошняки, а впоследствии сараевская элита БиГ традиционно считают себя историческим союзником Турции и поддерживают внешнюю политику этой страны.