Лидер бошняков заявил о готовности воевать с сербами

21.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Лидер самой авторитетной бошнякской исламистской Партии демократического действия (SDA) Бакир Изетбегович назвал сербов «геноцидниками» и заявил, что не позволит им управлять частью Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщил РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью сараевскому телеканалу О Изетбегович заявил, что мирный распад БиГ невозможен и он сам готов возглавить свой народ в случае войны.

«Я лучше умру сегодня, чем позволю геноцидникам владеть частью Боснии и Герцеговины, – сказал Изетбегович. – Определенно. Я говорю вам это сегодня, на Рамадан. Так что нет никаких сомнений в том, что я это сделаю. Они могут начать, но они даже не представляют, чем это закончится».

В свою очередь сербский член Президиума БиГ Милорад Додик заявил сегодня, что Республика Сербская не хочет войны, и пригласил представителей Федерации БиГ и двух других государствообразующих общин БиГ на переговоры. Додик сказал, что цель переговоров состоит в том, чтобы найти сбалансированное решение, которое удовлетворило бы всех – как энтитеты, так и государствообразующие народы.

«Это наш ответ на призывы к войне со стороны Федерации БиГ… Мы не хотим воевать, наш вариант – мир. Давайте поговорим о Дейтоне, Конституции, без иностранцев, и давайте уважать это соглашение. Мы не хотим никаких призывов к насилию или навязывания каких-либо проблем….

Если мы не можем добиться согласия, то вполне целесообразно обсудить и принять инициативы о возможности мирного расставания. Республика Сербская не будет разделена войной, но если не будет инициативы, которая дает Республике Сербской достаточно пространства для успешного развития, конечно, мы имеем право думать об отделении…

Мы не за войну, мы не начнем войну за независимость Республики Сербской, мы будем защищать Республику Сербскую, но перед этим мы хотим сказать всем, что мы имеем право, это наша земля и это Республика Сербская, которая принадлежит нам и всем людям, которые здесь живут. Мы не вмешиваемся в жизнь Федерации БиГ, и никто больше не будет регулировать отношения в Республике Сербской, ни Верховный представитель Валентин Инцко, ни американский посол, ни кто-либо другой, и нам надоели такие истории», – отметил Додик.