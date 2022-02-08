Лидер боснийских хорватов: «Те, кто уважает Конституцию БиГ, должны уважать и Республику Сербскую»

08.02.2022  18:40 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Республика Сербская, Россия, Сербия, Скандал, Хорватия


Лидер боснийских хорватов, председатель «Хорватского демократического содружества БиГ» (HDZ BiH) Драган Чович заявил о том, что если не будут приняты изменения в закон о выборах, то осенью не будет и самих выборов.

Чович также заявил, что при голосовании за изменение выборного закона боснийским хорватам необходима поддержка боснийских сербов, передает корреспондент «ПолитНаигатора».

Лидер боснийских хорватов, председатель «Хорватского демократического содружества БиГ» (HDZ BiH) Драган Чович заявил о...

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Настоящий, а не номинальный лидер боснийских хорватов, председатель «Хорватского демократического содружества БиГ» (HDZ BiH) Драган Чович провел бесплодную встречу в Неуме с лидерами бошняков по поводу изменения избирательного законодательства страны.

Хорваты настаивают, чтобы при голосовании в рамках энтитета Федерация (бошнякско-хорватская – ред.) БиГ вопросы решались не большинством голосов, благодаря чему бошнякам, например, в свое время удалось провести «хорватским» членом Президиума карманного Желько Комшича, а с учетом пропорционального представительства хорватской нации.

«Понятно, что если такого изменения не будет, то нет и конституционно-правовых возможностей организовать выборы, – заявил Чович, имея в виду выборы, которые должны состояться в БиГ осенью этого года. – То, что я говорю, основано на решении Конституционного суда.

Не будет предварительных условий для проведения выборов, если не будут внесены изменения в Закон о выборах Боснии и Герцеговины, подобные тому, что были введены в Мостаре (в ходе недавних муниципальных выборов в городе, западная часть которого негласно считается столицей боснийских хорватов, когда хорватская пропорциональность была учтена)».

По словам Човича, в четверг готовится новая встреча хорватов и бошняков, но изменения в Законе о выборах БиГ не могут обсуждаться без представителей Республики Сербской, потому что их поддержка необходима в Парламентской скупщине БиГ.

«Нам нужно сохранить Конституцию БиГ, а Республика Сербская является частью Конституции БиГ. Республика Сербская, что бы кто из нас ни думал, – это реальность и факт, подтвержденный Дейтоном. Все те, кто уважает Конституцию, должны уважать Республику Сербскую. Как можно уважать Конституцию и говорить: «Я против Республики Сербской»? Было ли какое-то слово из моих 20 минут вырвано из контекста и задело кого-то, это другой вопрос», – резюмировал лидер боснийских хорватов.

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