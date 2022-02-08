Лидер боснийских хорватов: «Те, кто уважает Конституцию БиГ, должны уважать и Республику Сербскую»

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Лидер боснийских хорватов, председатель «Хорватского демократического содружества БиГ» (HDZ BiH) Драган Чович заявил о том, что если не будут приняты изменения в закон о выборах, то осенью не будет и самих выборов.

Чович также заявил, что при голосовании за изменение выборного закона боснийским хорватам необходима поддержка боснийских сербов, передает корреспондент «ПолитНаигатора».

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Настоящий, а не номинальный лидер боснийских хорватов, председатель «Хорватского демократического содружества БиГ» (HDZ BiH) Драган Чович провел бесплодную встречу в Неуме с лидерами бошняков по поводу изменения избирательного законодательства страны.

Хорваты настаивают, чтобы при голосовании в рамках энтитета Федерация (бошнякско-хорватская – ред.) БиГ вопросы решались не большинством голосов, благодаря чему бошнякам, например, в свое время удалось провести «хорватским» членом Президиума карманного Желько Комшича, а с учетом пропорционального представительства хорватской нации.

«Понятно, что если такого изменения не будет, то нет и конституционно-правовых возможностей организовать выборы, – заявил Чович, имея в виду выборы, которые должны состояться в БиГ осенью этого года. – То, что я говорю, основано на решении Конституционного суда. Не будет предварительных условий для проведения выборов, если не будут внесены изменения в Закон о выборах Боснии и Герцеговины, подобные тому, что были введены в Мостаре (в ходе недавних муниципальных выборов в городе, западная часть которого негласно считается столицей боснийских хорватов, когда хорватская пропорциональность была учтена)».

По словам Човича, в четверг готовится новая встреча хорватов и бошняков, но изменения в Законе о выборах БиГ не могут обсуждаться без представителей Республики Сербской, потому что их поддержка необходима в Парламентской скупщине БиГ.

«Нам нужно сохранить Конституцию БиГ, а Республика Сербская является частью Конституции БиГ. Республика Сербская, что бы кто из нас ни думал, – это реальность и факт, подтвержденный Дейтоном. Все те, кто уважает Конституцию, должны уважать Республику Сербскую. Как можно уважать Конституцию и говорить: «Я против Республики Сербской»? Было ли какое-то слово из моих 20 минут вырвано из контекста и задело кого-то, это другой вопрос», – резюмировал лидер боснийских хорватов.