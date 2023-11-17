Лидер боснийских сербов: «Америка, наконец, открыла карты – санкции нам за сотрудничество с Россией»

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Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик отреагировал на введение США санкций в отношении министра промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности РС Петара Джокича.

Американский Минфин отчитался о том, что санкционировал Джокича за подписание соглашения с Хорватией о строительстве трубопровода от российского нефтеперерабатывающего завода в Хорватии до Брода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Персональные санкции против министра РС Петара Джокича за строительство газопровода Минфин США объяснил его «антидейтонским поведением» (якобы идущим в разрез Дейтонским мирным соглашениям по БиГ 1995 года).

«Коррупция, несоблюдение Дейтонского мирного соглашения, криминал – вот некоторые из объяснений, к которым так и не было приложено никаких доказательств. США не ждут доказательств, достаточно обозначить цель для вынесения приговора. И, наконец, санкции за лоббирование встреч с президентом России, и, наконец, игра с открытыми картами», – заявил Милорад Додик.

Все, что американцы делают, добавил он, они делают на самом деле по причине крепких связей между русским и сербским народами.

«Даже огромные страдания и жертвы, разрушения и войны не сумели отдалить друг от друга сербов и русских . Не помогут и американские санкции. Если мы являемся демонстрационным полигоном для остального мира, который хотел бы сотрудничать с русскими, пусть будет так», – заключил лидер боснийских сербов.

Напомним, что США также ввели персональные санкции против самого президента РС, его семьи, сербского члена Президиума БиГ, главы правительства РС, председателя Народной скупщины сербского энтитета.