Лидер боснийских сербов: «Америка, наконец, открыла карты – санкции нам за сотрудничество с Россией»

Алексей Топоров.  
17.11.2023 16:56
  (Мск) , Белград
Просмотров: 167
 
Балканы, Беспредел, Дзен, Дискриминация, Общество, Политика, Политические диверсии, Произвол, Республика Сербская, Россия, Санкции, Скандал, США


Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик отреагировал на введение США санкций в отношении министра промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности РС Петара Джокича.

Американский Минфин отчитался о том, что санкционировал Джокича за  подписание соглашения с Хорватией о строительстве трубопровода от российского нефтеперерабатывающего завода в Хорватии до Брода, передает  корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик отреагировал на введение США санкций в отношении министра...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Персональные санкции против министра РС Петара Джокича за строительство газопровода Минфин США объяснил его «антидейтонским поведением» (якобы идущим в разрез Дейтонским мирным соглашениям по БиГ 1995 года).

«Коррупция, несоблюдение Дейтонского мирного соглашения, криминал – вот некоторые из объяснений, к которым так и не было приложено никаких доказательств. США не ждут доказательств, достаточно обозначить цель для вынесения приговора. И, наконец, санкции за лоббирование встреч с президентом России, и, наконец, игра с открытыми картами», – заявил Милорад Додик.

Все, что американцы делают, добавил он, они делают на самом деле по причине крепких связей между русским и сербским народами.

«Даже огромные страдания и жертвы, разрушения и войны не сумели отдалить друг от друга сербов и русских . Не помогут и американские санкции. Если мы являемся демонстрационным полигоном для остального мира, который хотел бы сотрудничать с русскими, пусть будет так», – заключил лидер боснийских сербов.

Напомним, что США также ввели персональные санкции против самого президента РС, его семьи, сербского члена Президиума БиГ, главы правительства РС, председателя Народной скупщины сербского энтитета.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть