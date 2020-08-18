18.08.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Судебный произвол, США
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Лидер боснийских сербов: «БиГ не пойдет в НАТО, мы не дадим согласия»


Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик отреагировал на заявление посла США Эрика Нельсона о том, что боснийская конституция и Дейтонские соглашения нужно реформировать из-за того, что «население страны хочет интеграции в трансатлантическое сообщество».

Додик, в свою очередь, заявил, что прежде чем принимать такие решения, нужно интересоваться позицией Республики Сербской как равноправного, наряду с Федерацией (бошнякско-хорватской), энтитета БиГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Додик дал оценку словам Нельсона, сказав, что если РС не даст согласия идти в сторону НАТО, то БиГ не пойдет туда, в то же время он поддерживает инициативу посла, поскольку с момента подписания Дейтонских соглашений страна живет «нелегально».

«И это потому, что Верховный представитель (международный чиновник – надсмотрщик над БиГ, обладающий исключительными полномочиями – ред.), этот массовый преступник, отобрал компетенции у Республики Сербской и передал их на уровень БиГ, хотя он не имеет права на это, – заявил лидер боснийских сербов. – Это нарушило Дейтонское соглашение, поскольку БиГ была наделена полномочиями, не соответствующими Конституции в сфере финансов, обороны, судебной системы, разведки и безопасности и прочих».

Додик напомнил, что сербы  «не убегают от разговоров о конституционных изменениях», но у них есть свои идеи на этот счет. В частности, он напомнил, что международные конвенции определяют право народов на самоопределение вплоть до отделения, и эти конвенции выше Конституции БиГ.

«Мы считаем, что в Конституции должно быть прописано, что составляющие страну общины имели бы право на референдум по определению их статуса. И в этом плане Дейтонское соглашение не может быть выше международных конвенций или устава ООН. Так же мы выступаем за то, чтобы были возвращены положения изначальных Дейтонских соглашений, … и все, что вы украли у нас против нашей воли путем давления и подкупа высокопоставленных лиц, нужно, конечно, вернуть», – добавил Додик.


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