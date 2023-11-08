Лидер боснийских сербов: «До 15 стран готовы признать нашу независимость»
Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что руководство энтитета объявит об отделении от БиГ, если центральные власти попытаются отобрать имущество у сербов.
Об этом лидер боснийских сербов заявил хорватскому еженедельнику Nacional, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня есть от 10 до 15 стран, которые выразили готовность поддержать ее [независимость РС], и среди них есть члены ЕС, а также другие страны мира. Нам большего и не нужно», – сказал Додик.
На вопрос, входит ли Россия в число этих стран, Додик ответил, что она сейчас занята своими вопросами и проблемами, но он, планируя посетить Москву, обязательно поднимает этот вопрос.
«Россия уважает территориальную целостность Боснии и Герцеговины, и это официальная политика, с которой мы имеем дело. Нам еще предстоит увидеть, как Россия поведет себя в момент, когда сложится новая ситуация», – сказал президент РС.
Додик уточнил, что Республика Сербская объявит независимость, если Кристиан Шмидт введет закон о собственности, потому что это будет означать полное ее разрушение.
«В тот же момент мы назначим сессию Народной скупщины и провозгласим независимость Республики Сербской. Что еще нам следует сделать? Я лишь подтверждаю решимость политического и государственного руководства и народа Республики Сербской. Если собственность отобрана, то республика бессмысленна, ее не существует. Мы должны ее защитить, и примем такое решение», – сказал лидер боснийских сербов.
Он отметил, что угроза Республике Сербской исходит от Прокуратуры и Суда Боснии и Герцеговины, которые поддерживают «иностранца» (Верховного представителя Кристиана Шмидта), который меняет законодательство и не был назначен Советом Безопасности ООН.
«Республике Сербской угрожают, когда этот иностранец собирает группу экспертов по передаче собственности, школ, рек, лесов, сельскохозяйственных угодий РС на уровень Боснии и Герцеговины», – уточнил Додик.
Он заявил, что Шмидт навязывает закон, на что не имеет права, а затем пытаются судить президента Республики Сербской, потому что он подписал указ о необнародовании этого закона.
«Меня обвинила прокуратура Боснии и Герцеговины, чего нет в Конституции Боснии и Герцеговины, и меня судит Суд, чего также нет в Конституции Боснии и Герцеговины. Я не был пьян, не ударил кого-то и не причинил ему телесные повреждения, чтобы подать на меня в суд, я только в соответствии с Конституцией подписал указ», – заявил Додик.
Он отметил, что Республике Сербской также угрожает тот факт, что ее армию распустили, что не соответствует Дейтонскому соглашению.
«Они уничтожили разведывательную службу в Республике Сербской, организовали ее на уровне БиГ, и она служит исключительно мусульманским интересам. Они отобрали у нас косвенные налоги и целых 83 различных полномочия. Можете ли вы показать мне страну, где такое существует? И это ЕС рассказывает нам о верховенстве закона», – подчеркнул президент РС.
Он указывает, что БиГ не достигла успеха и не может просуществовать долго, потому что она все еще находится под управлением Демократической партии США и ее истеблишмента.
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